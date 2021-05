VIDEO. Loca'Terre sensibilise à l'environnement via les arts et le travail collaboratif

Le magazine dédié au développement durable dans les Outre-mer Loca'Terre , vous propose quatre épisodes artistiques, participatifs, éducatifs et créatifs. L’avenir est ce que nous faisons maintenant ! La preuve en images à La Réunion et en Polynésie...

Outre-mer la 1ère •

Loca'Terre s'intéresse à toutes les solutions ultramarines locales répondant à des problématiques globales.

L'AME de l'Ermitage

Certaines écoles ont la chance d'avoir un jardin, mais combien d'entre elles ont un lagon ?! Plongeons avec les élèves de l'école de L'Hermitage dessiner sous l'eau de leur AME, leur A.M.E. (Aire Marine Éducative). C’est une initiative qui est née en 2012 aux Îles Marquises et qui s'est vite déclinée partout en France et dans les Outre-mer, et évidemment aussi dans le lagon de La Réunion !

Racin la ter, mariaz en vert

Connaissez-vous le land art ? C'est une forme d'art contemporain qui utilise des matériaux trouvés dans la nature et le plus souvent exposés en extérieur. Dans ce Loca’Terre, nous allons rencontrer une artiste qui définit une partie de ses créations comme telle, et cela commence tout naturellement dans son jardin, sur les hauteurs du Brûlé à La Réunion.

Zazalé

Si vous étiez quelque part en France fin 2018, vous vous souvenez forcément d’un événement : le mouvement des gilets jaunes. À La Réunion, un groupe d’irréductibles a pris racine sur un rond-point et récolte les fruits de sa révolte, littéralement...

Concretement Design & Oceania

Partons en Polynésie française sur l’île de Tahiti. La créatrice Vaea y recycle, surcycle, reconditionne, valorise toutes sortes de matières pour en faire des objets écoresponsables. Elle partage ses techniques de slow design dans son atelier, préparez-vous à être inspirés !

Réalisation et présentation : Shannti Dinnoo

Production : BlaBla Prod

Durée : 6 minutes