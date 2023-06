Vidéo : Reprise des activités en Martinique après le passage de la tempête Bret

La tempête tropicale forte Bret poursuit sa route en mer des Caraïbes ce vendredi 23 juin 2023. Le niveau de vigilance passe d'orange à jaune pour fortes pluies et orages en Martinique. Bilan du passage de cette tempête avec la rédaction de Martinique la 1ère dans le journal de 13 heures.

Jean-Claude SAMYDE et la rédaction de Martinique la 1ere •

La tempête tropicale forte BRET s'éloigne en mer des Caraïbes. Un flux de sud-est localement instable concerne la Martinique jusqu'en fin de journée.

Depuis plusieurs heures on observe une baisse significative de l'état de la mer en Atlantique et en Caraïbes. Actuellement les creux moyens sont de l'ordre d'1m50 à 1m70 en Atlantique et canaux Le vent de sud-est, continue également de mollir.

Bilan provisoire de la nuit :