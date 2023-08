VIDÉO. Une rentrée universitaire coûteuse pour les étudiants à La Réunion, dans l'hebdo Outre-mer

La rentrée universitaire a démarré cette semaine à la Réunion. Un retour sur le campus qui n'aura jamais été aussi coûteux ! Tout augmente et cela pèse lourd sur leurs épaules des étudiants, nombreux à vivre dans des conditions précaires. C'est le dossier de l'hebdo Outre-mer du 25 août 2023 diffusé sur France 24.

Outre-mer la 1ère •

À La Réunion, difficile de rentrer coûte que coûte dans son budget quand on est étudiant et cela même quand on est bénéficiaire d'une bourse et d'un logement sur le campus. Le logement est le premier poste du budget des étudiants et représente 60 % des dépenses. C'est probablement pour cette raison que 49% des étudiants réunionnais restent logés chez leurs parents. Autre raison avancée, le fait que sur le territoire le nombre de logements mis à disposition des étudiants est insuffisant. Chaque année, 5000 demandes sont recensées alors que le CROUS propose 1300 logements. D'après une enquête de l'UNEF, le coût de la rentrée universitaire a augmenté et cela quel que soit le profil de l'étudiant. Ils sont ainsi nombreux à vivre dans des conditions précaires. Avec 600 euros de bourse en moyenne, chaque euro compte et beaucoup d'entre eux se retrouvent contraints de prendre un travail d'appoint pour arriver à joindre les deux bouts. Un dossier signé Nakia Dany et Thierry Chenayer

L'hebdo Outre-mer du 25 août 2023

L'édition hebdomadaire, consacrée à l'actualité et la découverte des territoires français d'Outre-mer, est présentée ce vendredi par Kessi Weishaupt Tahi.

Kessi Weishaupt Tahi présente l'hebdo Outre-mer • ©Outre-mer la 1ère

Retrouvez ici l'intégralité de l'hebdo des Outre-mer, également diffusé sur France 24.

Hebdo Outre-mer : édition du 25 août 2023 • ©Outre-mer la 1ère

Au sommaire de l'hebdo Outre-mer du 25 août 2023