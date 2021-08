"Vidolé", le premier livre pour enfants personnalisable qui raconte la vie quotidienne aux Antilles

Une collection de livres pour les plus petits dont votre enfant est le héros, à la découverte des traditions de l’Afrique et des Antilles : c’est l’idée qui a poussé Jean-Christian De Lima, entrepreneur et spécialiste de la communication multimédia, à réaliser la collection « Vidolé ».

Tiziana Marone •

Un livre où le personnage principal est à l'image de l'enfant qui plongera dans le monde de "Vidolé". C'est le nom de la collection qui comporte pour l'instant, quinze histoires. Des récits qui racontent des scènes de vie en Afrique et aux Antilles. Vidolé, des histoires pour les petits... et les grands ! • ©Vidolé L'aventure a commencé pour Jean-Christian De Lima il y a un an. Cet entrepreneur d'origine togolaise et béninoise, a le déclic grâce à sa petite fille : "nous étions sur internet à la recherche d'un livre. Elle a été déçue de ne pas pouvoir choisir des histoires sur l’Afrique. Je voulais lui donner ce qu’elle réclamait : un livre qui réunirait ses origines, son identité". "L'enfant est une richesse" Faire découvrir les merveilles de l’Afrique et des Antilles, en particulier aux enfants afro-descendants du monde entier, est l'objectif de "Vidolé" qui signifie en langue Fon du Bénin "l'enfant est une richesse". On ne peut pas parler d'Afrique sans parler des Antilles. Ce sont des Africains qui ne sont jamais revenus chez eux Jean-Christian De Lima Les livres Vidolé, un festival d'enfants • ©Vidolé Les livres Vidolé abordent de façon ludique des facettes du quotidien des Antilles. Sur les quinze histoires que propose la collection, cinq sont consacrées à la vie antillaise, entre carnaval des enfants et sorbet coco : "nous voulons nous adresser aussi aux enfants de la diaspora antillaise qui vivent loin des richesses dont regorgent leurs îles d'origine" Ecoutez le reportage de Tiziana Marone : "Vidolé", rencontre avec Jean-Christian De Lima

