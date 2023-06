Violences urbaines : nuits explosives en Martinique, en Guyane et à la Réunion

Les violences urbaines ont atteint un niveau alarmant dans les départements français d'outre-mer, touchant particulièrement La Réunion, la Martinique et la Guyane. Au cours de la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin 2023, ces territoires ont été le théâtre de scènes chaotiques, marquées par des incendies de poubelles, des pillages, des jets de pierres et des incendies de véhicules.

Jean-Claude Samyde •

À La Réunion, alors que le jour se lève timidement, les traces de la nuit mouvementée sont indéniables. Plusieurs villes, dont Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-André, Le Port et La Possession, ont été le foyer de ces actes de violence.

À la Réunion

Selon les informations rapportées par Réunion la 1ère, la ville du Port a été particulièrement touchée, avec la Maison de justice et du citoyen prise pour cible et incendiée. Deux voitures et deux engins de chantier ont également été réduits en cendres, et une pharmacie a été vandalisée, témoignant de la détermination destructrice des émeutiers.

Des violences urbaines et des incendies dans plusieurs villes de La Réunion la nuit dernière • ©Yves Gruyer

Face à cette situation préoccupante, les forces de l'ordre ont été mobilisées tout au long de la nuit. Malgré la complexité de la tâche, trois individus ont été interpellés, grâce à l'intervention des autorités dans les quartiers du Chaudron, de Saint-Pierre et de Saint-André. Ces arrestations visent à rétablir l'ordre et la sécurité dans les zones touchées par ces violences urbaines.

En Martinique

La situation en Martinique s'aggrave au milieu de la nuit, avec un foyer de violences urbaines concentré dans la cité Ozanam, située dans la ville de Schoelcher. Selon les informations relayées par Martinique la 1ère, des groupes de personnes ont délibérément incendié des poubelles aux entrées de la cité, créant ainsi des barricades et propageant un climat de tension extrême.

Scène de violence à la cité Ozanam à Schoelcher. • ©MEJ

Face à cette escalade de violence, plusieurs patrouilles de gendarmerie convergent rapidement vers la cité Ozanam. Leur mission est de rétablir l'ordre et de garantir la sécurité des habitants. Toutefois, l'intervention des forces de l'ordre est rendue plus difficile en raison de la vive tension qui règne dans le quartier. Les émeutiers hostiles font preuve d'une résistance farouche, ce qui rend la situation volatile et complexe à maîtriser.

Scène d'agitation à la cité Ozanam à Schoelcher. • ©RS

L’intervention des sapeurs-pompiers est entravée par l'atmosphère tendue qui règne dans le quartier.

En Guyane

La situation en Guyane est tout aussi préoccupante, avec des événements violents alors que c’est le milieu de la nuit. Des coups de feu ont retenti dans le quartier de Mont Lucas, à Cayenne, une zone qui est souvent le théâtre de scènes de violence urbaine. Des automobilistes ont été pris pour cible lors de braquages, et des poubelles ont été incendiées, ajoutant au climat de chaos et d'insécurité.

Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues vers 22 heures pour rétablir la paix et la sécurité dans la zone. Cependant, elles ont été confrontées à une vingtaine de jeunes armés, prêts à en découdre. Les policiers ont dû faire face à des jets de projectiles de toutes sortes, mettant leur sécurité en péril.

Dans ce contexte tendu, les autorités ont interpellé trois personnes impliquées dans les actes de violence. Malheureusement, ces affrontements ont également entraîné des blessures, avec une personne qui a été blessée lors des affrontements.

Dans ces trois territoires d'outre-mer, c'est la première nuit de violence depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer.