Le ministre de l'Education nationale modère les propos d'Annick Girardin sur l'absence de professeurs à Saint-Martin

Certains de nos collègues ont tout perdu, leur maison, leurs effets personnels et logiquement quand on a tout perdu, on va là où on se sent en sécurité. Je pense que c’est une réaction tout à fait légitime et normale. Au-delà du fait des fonctionnaires, nous sommes des hommes et des femmes tout simplement (Jéranie Clavier Delormne, représentante syndicale SNUIPP-FSU et enseignante auprès de BFMTV)