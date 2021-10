Actu des associations : à Montreuil, Festi'K Sens organise samedi 23 octobre un Marché des Caraïbes

C'est une nouveauté du portail des Outre-mer : l'actualité des associations des Outre-mer de l'Hexagone. Chaque semaine, nous vous donnerons un rendez-vous associatif pour créer du lien. Le 23 octobre à Montreuil se tiendra un Marché des Caraïbes.

Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce nouveau programme du portail des Outre-mer. Chaque semaine, une association est invitée à présenter un rendez-vous, une initiative qu'elle organise.

Festi'K Sens et son "Marché des Caraïbes"

Cette semaine, l'association Festi'k Sens, basée à Montreuil (93) propose un rendez-vous le samedi 23 octobre de 11h à 18h pour un "Marché des Caraïbes". Regardez les explications de Sylvie Sagaliapidine, présidente de Festi'K Sens :

L'association

Festi’K Sens est une association créée en 2019, à Montreuil. Elle a pour objet la promotion de tous spectacles et événements culturels, artistiques et artisanaux et plus spécifiquement l'organisation, la production et la promotion d'un festival culturel original nommé : « FESTI'K ».

C’est dans ce cadre qu’elle organise le "Marché des Caraïbes" qui se déroule le 23 octobre 2021, en plein air, place de la Halle de Croix-de-Chavaux, à Montreuil (93). C’est un évènement qui permet de retrouver sur un même lieu les différentes cultures des outre-mer et de découvrir les acteurs de la vie sociale, éducative des outre-mer et des caraïbes.

Vous pouvez vous y rendre en famille, des animations sont prévues pour les enfants. Le rendez-vous est fixé de 11h00 à 18h00, l’entrée est libre, le Pass sanitaire n’est pas obligatoire, indique l'association.

Différentes possibilités de transport sont disponibles, pour vous rendre sur le marché des caraïbes :

Ligne 9 : Croix de Chavaux

Bus 102 : Croix de Chavaux Rouget de l'Isle

Bus 115 : Croix de Chavaux Rouget de l'Isle

Bus 122 : Croix de Chavaux Rouget de l'Isle

Pour contacter l’association Festi’K Sens, retrouvez en cliquant ici sa page Facebook, ou là son site internet.

