Actu des assos : championnat de domino organisé par l'Amicale DOM-TOM RATP à Villejuif

Comme chaque année, l’Amicale DOM-TOM RATP a organisé un championnat de domino qui se déroule en deux étapes. Retour avec l'Actu des Assos sur ce moment de convivialité et de partage dans la pure tradition antillaise.

Le pôle jeux de l'Amicale Dom-Tom RATP a lancé son championnat de domino le samedi 21 mai 2022 à Villejuif. Ce jeu tient une place importante dans la tradition Antillaise. À cette occasion, 17 participants se sont affrontés. Un championnat en deux étapes puisque la phase finale aura lieu au mois de novembre, le vainqueur sera celui qui aura cumulé le plus grand nombre de points.

Cette journée a aussi été un moment de partage et de convivialité autour du bokit et du colombo de cabri, plats incontournables autour du domino.

Revivez ce moment avec l’Actu des Assos (KLB Production/FTV) ↓

Présentation de l'organisateur

L’Amicale RATP Dom Tom est une association qui a été créée en avril 1975 et qui est présidée par Karil Polygone. Elle est composée en majorité d’agents de la RATP originaires des Outre-mer.

Ses objectifs sont de favoriser les rencontres entre les Ultramarins de l'Hexagone et tous sympathisants autours d’animations culturelles, de voyages et activités sportives.

Contacts de l'association :

https://amicaledomtomratp.footeo.com/

amicaledomtom@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/388340235157381/about T

Tél : 07.63.03.68.60

L'actu des assos

Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.