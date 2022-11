Actu des assos : brunch organisé par l'association Outremer Racines à Choisy-le-Roi

L’association Outremer Racines organise régulièrement des brunchs à l’Espace Culturel "Nous, Vous, Îles" avec ses membres afin de rencontrer de futurs adhérents et discuter des projets en cours. L'Actu des Assos était présent à l'un d'entre eux.

Outre-mer la 1ère •

L’espace associatif "Nous, Vous, Îles" est un lieu qui permet de découvrir ou redécouvrir l’Outre-mer à travers sa culture et son artisanat. L’association Outremer Racines y propose des ateliers ainsi que la vente de produits issus de l’artisanat traditionnel et aussi de livres et de jouets sur la thématique de l’Outre-mer.

Tous les troisièmes dimanches du mois elle organise un brunch avec ses membres afin de rencontrer de futurs adhérents et de discuter des projets en cours.

Revivez ce moment avec l’Actu des Assos (KLB Production/FTV) ↓

Présentation de l'association :

L’association Outremer Racines est née en 2015, sa fondatrice est Lory Curon. Elle a pour but de contribuer au développement et à la programmation de lieux de solidarités, d’échanges, de rencontres, de partages, de consommations collaboratives et de création sur le thème de l’Outre-mer. Elle a créé un espace de 120 m2 à Choisy-le-Roi qui est l’Espace Culturel Outre-mer "Nous, Vous, Îles" grâce à un financement participatif avec une quarantaine de participants.

Pour contacter l'espace culturel et l’association

L’espace Culturel Outre-mer "Nous, Vous, Îles" dispose d'un compte twitter,

d'un site Internet et d'une page Facebook.

L’association Outremer Racines dispose d'une page Facebook.

L'actu des assos

Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.