Actu des assos : cocktail dînatoire organisé par l’association CFAM976 à destination des étudiants mahorais d'île de France

Pour bien terminer l'année 2022 dans le partage et la convivialité, le CFAM976 a organisé un cocktail dînatoire le samedi 10 décembre au sein des locaux de la délégation de Mayotte à Paris. Retour en images sur ce moment de convivialité avec l'Actu des assos.

Le CFAM976 a organisé le 10 décembre 2022 un cocktail dînatoire à destination des étudiants mahorais en Île-de-France à la Délégation de Mayotte à Paris. Cet évènement avait pour but de rompre l’isolement et de créer des réseaux leur permettant d’être solidaire dans leur vie quotidienne.

Revivez ce moment avec l’Actu des Assos (KLB Production/FTV) ↓

Présentation de l'association

Asma Hani Faradji est la présidente de L’association CFAM976 qui contribue par ses actions à la lutte contre l'isolement des étudiants mahorais en France et promeut la culture mahoraise par le biais des activités festives, culturelles, sportives et de loisir.s Elle contribue à toute opération d'information et de formation des étudiants et aide les adhérents à réaliser leurs différents projets. La CFAM976 organise régulièrement des distributions de colis alimentaires pour les étudiants en difficultés.

Pour contacter l'association :

La page Facebook de l'association est accessible ici.

La page Instagram de l'association est accessible ici.

Mail : cfam.976@outlook.fr



L'actu des assos

Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.