Actu des assos : conférence sur la drépanocytose organisée par l’APIPD et la Maison des Outre-mer à Lyon

Le 14 mai, l’APIPD et la Maison des Outre-mer de Lyon ont organisé une conférence suivie d'un débat sur la drépanocytose à l’Hôtel de Ville. Retour sur ce moment avec l'Actu des Assos.

Outre-mer la 1ère •

L’APIPD et la Maison des Outre-mer Lyon ont organisé une conférence sur la drépanocytose à l’Hôtel de Ville de Lyon afin d’informer le public sur la maladie et ses conséquences. Cette conférence a été tenue par la présidente de l’APIPD, Jenny Hippocrate, mère d’un enfant drépanocytaire qui lutte tous les jours contre cette maladie.



La drépanocytose (anémie falciforme), est une maladie génétique et héréditaire, touchant les globules rouges du sang. Un enfant ne peut être malade que si ses deux parents sont transmetteurs, c'est à dire porteurs asymptomatiques du gène de la drépanocytose. C'est une maladie héréditaire autosomale, récessive, c'est-à-dire qu'elle atteint autant les filles que les garçons, et qu'elle ne se manifeste que lorsqu'on est porteur de deux gènes de la maladie. Cette maladie est génétique et donc non contagieuse.

Revivez ce moment avec l’Actu des Assos (KLB Production/FTV) ↓

Présentation des organisateurs

La Maison des Outre-mer de Lyon

La MOM est un collectif régional à statut associatif loi 1901qui fait le lien entre les différents acteurs sociaux, culturels, économiques, politiques et l’Etat. Son projet s’inscrit dans la démarche de redonner la parole aux ultramarins dans le cadre des Assises d’Outre-mer. La présidente de la MOM Lyon, Marie-Claude pivert, est aussi la présidente de l’antenne APIPD Lyon.

APIPD (Association pour la Prévention et l’Information de la Drépanocytose)

Association pour l’information et la prévention de la drépanocytose regroupe plus de 7 000 adhérents. Son objectif : veiller à la prévention et au dépistage de la drépanocytose, première maladie génétique en France.

Contacts des associations :

APIPD

www.apipd.fr

facebook@APIPDDrepAction

apipd@free.fr

Maison des Outre-mer Lyon

contact@maisondesoutremer69.org

www.facebook@Momdelyonofficiel

L'actu des assos

Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.