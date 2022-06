Actu des assos : l'association Kalou a participé à la "nuit du Ka" à Grigny

Le 21 mai 2022, s'est déroulé à Grigny "La nuit du Ka", la plus grande manifestation des amoureux de la musique traditionnelle de la Guadeloupe. À cette occasion, l'association Kalou a pu présenter son activité et initier des spectateurs à la pratique du ka et à la philosophie du gwoka.

Outre-mer la 1ère •

L’association Kalou était présente lors de "La Nuit du Ka" à Grigny (91). Cette association a été créée en janvier 2009, son président est Pascal Loferne. Basée à Finhan, dans le Tarn-et-Garonne, son but est de promouvoir les cultures ultramarines et plus particulièrement de la Guadeloupe, la Martinique et de La Réunion. Quatre temps forts ponctuent la vie de l’association chaque année : Vibrations créoles, le Méchoui, le Léwoz et le Chanté Nwèl. À ces événements s’ajoutent des ateliers culinaires, des cours de Ka (tambour traditionnel), des stages de confections de Ka. La "nuit du ka" a permis à l'association de faire découvrir le ka et le gwoka aux visiteurs. Retour en images sur ce moment de convivialité avec l'Actu des assos (KLB Production/FTV) : Contacts de l'association Tél : 06.11.79.59.02

https://www.assokalou.com

assokalou@gmail.com

www.facebook@people/Asso-Kalou L'actu des assos Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.

partager l'article