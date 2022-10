Actu des assos : les Outre-mer représentés à la foire internationale de Marseille

Une trentaine d'exposants des Antilles et de l'Océan Indien étaient présents au village des Tropiques à la foire internationale de Marseille 2022. L'Actu des Assos est allée à la rencontre de trois d'entres elles : AMC DOM DOM, Sinnamary et Lanmou Fanm ka ainsi que des traiteurs Authenticité Créole et kaz à Francine.

Dans le cadre de la foire internationale de Marseille qui s'est déroulé du 23 septembre au 3 octobre 2022, une trentaine d'exposants en provenance des Antilles, des Caraïbes et de l'Océan indien, ambassadeurs de leurs régions, étaient présents pour faire découvrir la culture créole au village des Tropiques. 11 jours pour rencontrer des artisans et des chefs restaurateurs, découvrir des saveurs de ces territoires et goûter à l'ambiance tropicale. Créée en 1924, la foire internationale de Marseille est la deuxième plus importante foire de France, après celle de Paris. Un évènement qui attire chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs au cœur du Parc Chanot à Marseille. Une gigantesque foire commerciale où près de 1 000 exposants représentant divers secteurs tels l'automobile, la Maison, la beauté et le bien-être, les loisirs, la gastronomie et même les institutions, s'installent au cœur de la cité phocéenne avec en toile de fond diverses animations. Le village des Tropiques à la Foire Internationale de Marseille 2022 permet de découvrir la culture d’outre-mer. Visite guidée avec l’Actu des Assos (KLB Production/FTV) ↓ Présentation des associations : AMC DOM DOM : l’association a été créée pour faire découvrir au public la richesse de la culture des Antilles, son histoire, son folklore, sa diversité, sa convivialité, son sens du partage et de l’échange. En 1986 elle a organisé le premier festival carnavalesque, plus de 5000 personnes étaient présentes dans les rues de Marseille. Il y a eu par la suite de grandes soirées traditionnelles, le Chanté Noël, la Fête des Cuisinières, le festival de Gwoka. Cette année 2022 c’est avec le Village des Tropiques qu’elle réunit les associations et commerçants d’outre-mer à la Foire Internationale de Marseille. Sinnamary : l'association, présidée par Suzette Phillips, promeut la Guyane à travers la culture culinaire. Elle est domiciliée au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis et se déplace dans toutes les régions de France pour partager les saveurs et les senteurs de la Guyane. Lanmou Fanm ka : l'association existe depuis 30 ans. Elle est dirigée par Marie Fallavier. Son groupe de danse est composé de dix-sept femmes et parfois d'un ou deux hommes, elle exprime la culture traditionnelle de la Guadeloupe par le Gwoka. Cette musique traditionnelle en Guadeloupe était longtemps réservée aux hommes. Lanmou Fanm ka par sa composition revendique le droit des femmes à participer à la culture guadeloupéenne en chantant et en dansant le gwoka. Elle se déplace partout dans le monde pour véhiculer ce message. Contacts des associations : AMC DOM DOM Gisèle Soundi

amcdomtom.com

@amc.domtom Sinnamary Suzette Phillips

Association.sinnamary@gmail.com

associationsinnamary 06.09.47.73.46 Lanmou Fanm ka

Marie Fallavier

https://www.facebook.com/Lanmoufanmka L'actu des assos Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.

