Actu des assos : les Outre-mer représentés au forum des Associations à Villeneuve-Saint-Georges

Le 5 septembre 2022 a eu lieu le forum des Associations à Villeneuve-Saint-Georges. Parmi les associations villeneuvoises, trois associations d’Outre-mer étaient présentes : Grande-Vigie, CTV et Horizon Créole. Partons à leur rencontre avec avec l'Actu des Assos.

Outre-mer la 1ère •

Le forum des associations à Villeneuve-Saint-Georges a vu la participation de trois associations d’Outre-mer : Grande-Vigie, CTV et Horizon Créole. Ce sont des associations qui sont établies dans la ville depuis au moins 10 ans et qui y font rayonner la culture d’Outre-mer. Elles étaient présentes comme chaque année afin de se présenter et de partager avec les visiteurs.

Revivez ce moment avec l’Actu des Assos (KLB Production/FTV) ↓

Présentation des associations :

Grande-Vigie : association sportive, culturelle et qui privilégie les échanges entre les différentes communautés. Elle a pour but de valoriser la commune d’Anse-Bertrand (Guadeloupe). Son slogan est : "Partager et transmettre".

CTV (Communiquer, Transmettre, Vivre) : association mémorielle qui œuvre au rétablissement de faits historiques relatifs aux peuples des départements, régions et collectivités d'outre-mer et qui lutte contre toutes formes de discriminations.

Horizon Créole : association dont le but est de promouvoir la culture antillaise par la danse et la cuisine. Elle existe depuis 31 ans.

Contacts des associations :

Grande-Vigie

facebook@cypjeanluc

06 61 21 13.09

CTV (Communiquer, Transmettre, Vivre) :

Alex Alonzeau 06 80 27 20 79

ctvasso.fr@gmail.com

Horizon créole

horizon.creole30@gmail.com

06 44 82 13 90

L'actu des assos

Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.