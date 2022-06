Actu des assos : quatrième édition de la fête du Crabe organisée par l'association Mòdan Do Blé

La quatrième édition de la Fête du Crabe a eu lieu au mois de juin au stade Gaston-Bussière à Sevran (93) réunissant des ultramarins autour de différentes animations et échanges culturels autour du crabe.

Outre-mer la 1ère •

La 4ème édition de la Fête du Crabe s'est déroulée le 5 juin au stade Gaston-Bussière à Sevran (93). Au programme des stands de maré tèt, de la danse, de la musique, des courses de crabes et bien sûr des plats traditionnels antillais à base de crabes tels que le matété, le kalalou ou le dombrés.

Revivez ce moment avec l’Actu des Assos (KLB Production/FTV) ↓

Présentation de l’association Mòdan Do Blé

L'association Mòdan Do Blé a été créé en septembre 2019. Elle est présidée par Valentin Garain et son siège social est situé au 3, Allée des nénuphars à Sevran (93270). Son but est de resserrer les liens entre les générations à travers des évènements culturels et sportifs. L'évènement phare de l'association est la fête du Crabe qui est une initiative d’envergure nationale et qui vise à promouvoir la tradition de la culture Antillaise.





Contacts de l'association :

https://www.modandoble.fr/

facebook@modandoble

contact@modandoble.fr

06 27 93 34 67

L'actu des assos

Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.