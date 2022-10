Actu des assos : Remise des prix et récompenses 2022 du carnaval tropical de Paris

Les prix et les récompenses de la 21e édition du Carnaval Tropical de Paris 2022 ont été remis le samedi 17 septembre sur la grande scène du Parc Floral de Paris Vincennes devant un public nombreux. Le meilleur groupe ADOM rafle 3 trophées sur 10 et deux pour les danseuses d’or de Davina Samba. Revivez ce moment festif organisé par la Fédération du Carnaval Tropical de Paris avec l'Actu des Assos.

Outre-mer la 1ère •

Tous les ans, la Fédération du Carnaval Tropical de Paris produit l’un des plus merveilleux carnavals qui se déroule sur l’avenue des Champs-Élysées. Le 17 septembre sur la grande scène du Parc Floral de Paris Vincennes, les groupes du dernier carnaval tropical de Paris 2022 ont reçu leurs trophées et récompenses devant plus de 2000 personnes.

Plusieurs groupes concouraient dans différentes catégories et ont été récompensés par des prix :

ADOM, meilleur groupe à caisse et meilleure chorégraphie

Mass Paname, meilleur groupe à mass

Davina Samba, meilleure école de Samba

Academia Maritza, meilleur groupe de reste du monde

Les Danseuses d’Or, meilleur costume

Teddy Lacroix, le président de la fédération du Carnaval Tropical de Paris s’est félicité du franc succès de cette 21ème édition.

L’Actu des Assos vous invite à vivre cette remise de prix (KLB Production/FTV) ↓.

Présentation de l'association :

La Fédération du Carnaval tropical de Paris est une association qui promeut la culture d’Outre-mer en y associant d’autres pays du monde.

Contacts de l'association :

Pour aller sur le site de l'association, c'est en cliquant là.

La page Facebook de l'association est accessible par ici.

Envoyer un mail à l'adresse suivante : presidencefctpif@gmail.com

L'actu des assos

Mettre en lumière les initiatives des nombreuses associations des Outre-mer présentes dans l'Hexagone, c'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire du portail des Outre-mer.