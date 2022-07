Actu des assos : un gala de charité pour vaincre la drépanocytose

L'APIPD, association qui lutte contre la drépanocytose organisait à Vincennes un gala de charité afin de récolter des fonds pour lutter contre la maladie.

Outre-mer la 1ère •

Tous unis pour vaincre la drépanocytose. Au mois de juin, un gala de charité s'est déroulé au chalet du lac, à Vincennes, afin de récolter des fonds pour lutter contre cette maladie, à l'initiative de l'APIPD, l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose.

Présentation de l'association

L'APIPD, Association pour la Prévention et l’Information de la Drépanocytose regroupe plus de 7 000 adhérents. Son objectif : veiller à la prévention et au dépistage de la drépanocytose, première maladie génétique en France.

www.apipd.fr

facebook@APIPDDrepAction

apipd@free.fr