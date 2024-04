Afrodite Amour et Norma Bell, deux drag queens d'Outre-mer dans la saison 3 de "Drag Race France"

La Guadeloupéenne et la Réunionnaise font partie des dix artistes sélectionnées pour tenter de remporter le titre de reine des drag queens dans l'émission diffusée sur france.tv et France 2. Elles succèdent ainsi à Soa de Muse, Martiniquaise qui avait été finaliste de la toute première saison en 2022.

La reine des drag queens françaises sera-t-elle ultramarine ? Nicky Doll, célèbre drag et présentatrice de Drag Race France, a dévoilé mercredi 24 avril le nom des dix candidates qui participeront à la saison 3 de l'émission diffusée sur france.tv et France 2. Parmi elles, deux sont originaires d'Outre-mer : la Guadeloupéenne Afrodite Amour et la Réunionnaise Norma Bell.

Devenu un divertissement phare de France Télévisions et une vitrine pour la communauté LGBT, Drag Race France est un concours fantasque qui voit s'affronter plusieurs artistes drag dans des défis créatifs, de danse, de mode, d'humour... Objectif : être couronnée reine des drag queens par le jury formé de Nicky Doll, de l'animatrice Daphné Bürki et du DJ Kiddy Smile.

Pour la saison 3, dont la date de diffusion n'a pas encore été révélée, France Télévisions et Endemol, qui produit l'émission, parient une nouvelle fois sur des profils très diversifiés. "Je suis ravie de vous présenter un groupe de queens absolument iconiques", se réjouit Nicky Doll. Les portraits des candidates seront diffusés sur la plateforme france.tv vendredi 26 avril.

On vous présente avec beaucoup d’amour (à la plage) les 10 nouvelles reines de Drag Race France ! 😍 #DragRaceFrance saison 3, bientôt sur la plateforme https://t.co/PaFR6Ej5Lf et sur France 2 🏁 pic.twitter.com/Fl0vISaOAC — France tv (@FranceTV) April 24, 2024

Une scène drag invisible dans les Outre-mer

Parmi les prétendantes au titre déjà remporté par Paloma (2022) et Keiona (2023), il y a d'abord Afrodite Amour, une Lyonnaise originaire de Petit-Bourg, en Guadeloupe. Conseillère bancaire dans la vie, elle est une nouvelle venue sur la scène drag (elle a commencé il y a seulement un an). Elle s'est créée un personnage "singulier mêlant sa culture antillaise, son charisme et sa passion pour la mode".

Dans une interview donnée au podcast Queenterview il y a quelques mois, Clyde (son vrai prénom) racontait la difficulté de grandir queer aux Antilles, où la communauté LGBT reste encore largement dans l'ombre. "La Guadeloupe, c'est magnifique, c'est fantastique. (...) Mais la terre de champions n'est pas une terre d'acceptation", regrettait-il.

Toute mon adolescence, je me concentrais sur le fait qu'un jour, j'allais partir de la Guadeloupe, que j'allais commencer à évoluer de mon côté. Du coup, c'est vrai que, sans refouler qui j'étais, je ne le montrais pas forcément. Clyde, alias Afrodite Amour, dans "Queenterview"

L'autre Ultramarine de l'émission s'appelle Norma Bell et vient de l'île de La Réunion. Maquilleuse, chanteuse, showgirl, elle est arrivée à Paris en 2019, où elle a découvert l'art du drag. "Je suis originaire de La Réunion, et là-bas, la communauté LGBTQ+ n’est pas très présente ou, en tout cas, très active, disait-elle dans une interview à un site spécialisé en 2020. Alors, je ne vous parle même pas du milieu drag. J’ai donc découvert le drag à travers la RuPaul’s Drag Race [émission américaine dont est dérivée Drag Race France, NDLR] et les réseaux sociaux. Mais c’est surtout en arrivant sur Paris que ma réelle expérience de cet univers a commencé."

Norma Bell, de son vrai prénom Nicolas, se produit sur plusieurs scènes drag parisiennes, dont le cabaret King Chefs and Drag Queens, dans le 19ᵉ arrondissement.

En 2022, lors de la première saison de Drag Race France, la Martiniquaise Soa de Muse avait terminé en finale dans une ambiance survoltée. Lors de son passage dans l'émission, qui l'a propulsée sur le devant de la scène drag, elle avait confié à Outre-mer la 1ère vouloir un jour pratiquer son art chez elle, en Martinique. Chose faite il y a à peine quelques semaines.