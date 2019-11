Athlétisme : la cagnotte de soutien pour la Guyanaise Katia Benth, amputée d'une jambe, bat des records

Nicolas Bouiges avec ALB •

Quand on a vu des sportifs ou des personnalités politiques se manifester, soit en participant à la cagnotte, soit en relayant, on a trouvé ça extraordinaire!

-- Maguy Nestoret-Ontanon

Reprendre au plus vite

Katia Benth le pouce levé, entourée de Patricia Girard tout à gauche, Christine Arron et Muriel Hurtis à droite. Le 29 août 1999, les relayeuses françaises devenaient vice-championnes du monde du 4x100m à Séville. • PASCAL PAVANI / AFP ...

Championne

#20ansPlustard

Il y a 20 ans, la sprinteuse Guyanaise Katia Benth offrait à la France une médaille d'or aux Championnats d'Europe d’athlétisme à Budapest.

Aujourd'hui, elle raconte... pic.twitter.com/KQSM20x2pd — Guyane la 1ère (@guyla1ere) August 8, 2018

Plus que quelques jours pour venir en aide à Katia Benth. Mais le succès de l’opération est d’ores et déjà garanti. Maguy Nestoret et Frédérique Bangué, deux ex-athlètes, sont à l’origine de l’opération. Avec plus de 370 participants, la cagnotte va permettre de financer une prothèse et d'aider à l’achat d’une voiture automatique.Regardez le reportage de Nicolas Bouiges et Mickaël Bastide :Émues par la situation de l'athlète, des personnalités sportives comme Yannick Noah et Lilian Thuram, ainsi que des personnalités politiques telle que la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et sa prédécesseur, Laura Flessel, se sont mobilisées sur les réseaux sociaux pour aider l'athlète guyanaise.Katia Benth a été amputée de la jambe gauche, le 18 septembre dernier à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris. L'opération a été réalisée "suite à des problèmes sanguins", avait précisé Jean-Victor Castor, président de la Ligue d'athlétisme de Guyane.À 43 ans, la sportive doit débuter sa rééducation dans quelques jours. Elle repartira, ensuite, en Guyane où elle veut reprendre au plus vite son rôle de conseillère technique sportive. Vingt ans après son titre de vice-championne du monde du relais 4x100m, la Guyanaise espère décrocher d’autres médailles. Cette fois-ci en tant qu’entraîneur.En 1998, Katia Benth devenait championne d'Europe du relais 4x100 m à Budapest, avec Frédérique Bangué, Sylviane Felix et Christine Arron. L'année suivante, elle décrochait la médaille d'argent aux Mondiaux de Séville, toujours avec le relais 4x100 m, aux côtés de Patricia Girard, Muriel Hurtis et Christine Arron.Revivez la victoire du relais français en 1998 avec ce reportage de Guyane La 1ère :