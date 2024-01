Attentats de janvier 2015 : il y a neuf ans, la policière Clarissa Jean-Philippe tombait, victime du terrorisme

Le 8 janvier 2015, alors que Clarissa Jean-Philippe était en patrouille à Montrouge (Hauts-de-Seine), la policière martiniquaise de 26 ans perdait tragiquement la vie d'une balle dans le dos. Neuf ans plus tard, la municipalité perpétue, comme chaque année, le devoir de mémoire en hommage à la policière martiniquaise.

C'est une date tristement ancrée dans l'histoire française. Il y a neuf ans, une vague d'attentats frappait la France entre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher faisant 17 morts entre le 7 et le 9 janvier 2015. Parmi les victimes, la policière municipale Clarissa Jean-Philippe, originaire de Martinique.

Fleurs déposées en hommage à Clarissa Jean-Philippe à Montrouge • ©CB

Une vie arrachée à 26 ans

Clarissa Jean-Philippe avait 26 ans le matin du jeudi 8 janvier 2015 lorsque le terroriste Amedy Coulibaly l'a abattue d'une balle de kalachnikov dans le dos.

Assassinée le lendemain de l'attentat perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo, la policière, née le 1ᵉʳ septembre 1988 en Martinique, a perdu la vie alors qu'elle avait été appelée pour un banal accident de la circulation.

Tuée dans l'exercice de ses fonctions entre les attaques de Charlie Hebdo et la prise d'otage à l'Hyper Cacher, Marie Louisa Jean-Philippe, sa mère, ne voulait pas "qu'on oublie Clarissa" des victimes des attentats de janvier 2015. Radio France rappelle que lorsque Clarissa Jean-Philippe s’est effondrée sur le bitume de Montrouge, les enquêteurs n’ont pas su immédiatement qu’il s’agissait d’un attentat, même s’ils en avaient la conviction.

Reconnaissances de la nation

Afin de perpétuer la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, la policière est faite le 13 janvier 2015 chevalière de la Légion d'honneur avec citation à l'ordre de la Nation. Un an plus tard, à l'initiative de François Hollande, une plaque est dévoilée, à Montrouge, en présence des ministres de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et de la Justice Christiane Taubira.

plaque hommage à Clarissa Jean-Philippe - tuée lors des attentat de Janvier 2015 à Montrouge • ©THOMAS COEX / AFP

Par la suite, plusieurs initiatives font surface comme l'avenue de la Paix renommée " avenue de la Paix - Clarissa Jean-Philippe" à Montrouge. En 2018, un square est également inauguré à son nom dans la ville où elle résidait à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. La même année, le ministre de l'Intérieur de l'époque Gérard Collomb et la ministre des Outre-mer Annick Girardin ont participé à une cérémonie en mémoire de la brigadière.

Depuis, chaque 8 janvier, la ville de Montrouge réuni élus et proches de la famille pour rendre hommage à Clarissa Jean-Philippe, victime du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir.