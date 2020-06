Audrey Célestine : "Nous avons en France une histoire très ancrée du racisme"

Universitaire et spécialiste des questions raciales en France et aux Etats-Unis, Audrey Célestine, martiniquaise d'origine, analyse le mouvement de mobilisation contre les symboles de l'esclavage et du passé colonial. Elle estime qu'il y a des similitudes entre la mobilisation aux USA et en France.

Tessa Grauman / Outre-mer la 1ère •