"C'est vraiment désolant de voir son pays sombrer dans une telle violence" : en Guadeloupe, les jeunes de la communauté haïtienne préoccupés

Valentina a 17 ans, elle est en Terminale, née en Guadeloupe elle est d'origine haïtienne par sa mère et suit de très près l'évolution du conflit haïtien. Une crise qui prend la forme d'une guerre civile qui la touche au plus profond d'elle-même.

Il y a un cousin de ma mère qui a été tué il y a des années par un gang. J'ai surtout de la colère vis-à-vis de Jimmy Chérizier qui pour moi profite de la situation pour s'accaparer le pouvoir, il ne se bat pas pour une cause noble mais juste à des fins personnelles.

L'homme dont elle parle, Jimmy Chérizier, est aussi appelé "Barbecue" parce qu'il brûle ses ennemis. Cet ancien policier converti en chef du principal gang sème le chaos sur l'île.

Jouselie est née en Haiti. Elle a été durant toute son enfance bercée par la culture haïtienne mais face à l'escalade de la violence, elle essaie de sensibiliser ses amis.

On partage les mêmes avis dans le sens ou c'est vraiment désolant de voir son pays sombrer dans une telle violence, de savoir qu'on va peut-être recevoir un appel disant qu'une personne de notre famille est morte, mais on essaie de tenir le coup, on essaie de rester positif.