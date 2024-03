Camille Galap, ancien recteur de Guadeloupe, nommé administrateur provisoire de la plus grande université d’Europe, Paris-Saclay

Depuis ce lundi 4 mars 2024, Camille Galap, ancien recteur de Guadeloupe, prend en charge la direction provisoire de la plus grande université d’Europe, Paris-Saclay. Il dispose d’un mois pour mener à bien une concertation avec toutes les composantes de l’établissement (les cinq facultés de l’ex-université Paris-Sud, une école d’ingénieurs universitaire, quatre grandes écoles, trois instituts universitaires technologiques, deux universités intégrées et sept organismes nationaux de recherche).

Né au Havre de parents martiniquais, (père douanier), Camille Galap a grandi en Guadeloupe avant de retourner dans la cité normande pour ses études supérieures. Il y a obtenu un doctorat en biologie et a gravi les échelons universitaires, devenant vice-président puis président de l'université de 2005 à 2012. Il a également été recteur de l'académie de Guadeloupe de janvier 2015 à février 2018. Par ailleurs, il s'est engagé en politique, étant le candidat du Parti socialiste aux élections municipales du Havre en 2014, où il a obtenu 16% des voix face à l'actuel Premier ministre, Edouard Philippe.

Après un mandat de trois ans à la tête de l'académie de Guadeloupe, Camille Galap a passé le relais à Mostafa Fourar. En 2018, il a été nommé directeur général de Guadeloupe Formation, un EPIC nouvellement créé, avant de démissionner un an plus tard pour des raisons personnelles.

Une misssion d'un mois pour une concertation avec toutes les composantes de l’établissement (les cinq facultés de l’ex-université Paris-Sud, une école d’ingénieurs universitaire, quatre grandes écoles, trois instituts universitaires technologiques, deux universités intégrées et sept organismes nationaux de recherche). En ligne de mire, l'élection du nouveau président de l'université de Paris-Saclay.