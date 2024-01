Carnaval aux Antilles-Guyane : de plus en plus beau et de plus en plus festif

Ambiances carnavalesques en Martinique en Guyane et en Guadeloupe samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024.

De nombreux défilés carnavalesques se succédent en Guadeloupe en Guyane et en Martinique plus on approche des jours gras. Le magazine "Voyageurs du Monde", a récemment dévoilé sa sélection des carnavals les plus spectaculaires à travers le monde. Les festivités des Antilles Françaises ont obtenu une place de choix dans ce classement prestigieux, se positionnant juste après les célèbres carnavals de Cologne, Brême et Londres.

Peu importe le territoire, l'esprit des festivités demeure universel. Les musiques, les danses endiablées et les défilés rythment déjà les premières parades. Récemment, le magazine "Voyageurs du Monde", édité par l'agence de voyages du même nom, a dévoilé sa sélection des carnavals les plus spectaculaires à travers le monde. La Guadeloupe et la Martinique se hissent respectivement à la 4ème et 5ème place, juste derrière les renommés carnavals de Cologne, Brême et Londres. L'approche des jours gras se fait sentir, laissant déjà monter la pression de l'excitation festive. De nombreux défilés ont été organisés ce week-end aux Antilles-Guyane. Guadeloupe La parade "Doubout pou on gran vidé", temps fort des festivités, dimanche 28 janvier 2024, a rencontré un franc succès dans la ville des Abymes. Organisée sur le thème "Les Olympiades du Carnaval", elle a attiré la participation d'environ une cinquantaine de groupes défilant à travers les artères principales de la ville. (Re)voir le direct de Guadeloupe la 1ère Comme d'habitude, les groupes à po sont sortis en début de soirée. Le point d'interrogation, Moun ki moun et Akiyo ont défilé pour le plus grand bonheur des petits et des grands, réunis sur la voie rapide entre Petit-Pérou et le bourg des Abymes. Groupe à po aux Abymes • ©Jean-Claude Samyde Martinique : Le dimanche 28 janvier 2024, dans le cadre du "Boudoum Festival" à Sainte-Anne, la parade carnavalesque a mis en lumière 14 groupes à pied qui ont défilé à travers le bourg. Dès le début de l'après-midi, de nombreux spectateurs ont suivi avec enthousiasme les performances musicales, vocales et chorégraphiques des différents groupes. (Voir le résumé vidéo de Daniel Bétis) Parade carnavalesque de Sainte-Anne, dimanche 28 janvier 2024. • ©Daniel Bétis Guyane La parade de Matoury de Matoury a eu lieu le samedi 27 janvier 2024. Le jour suivant, le groupe Kassialata a célébré son 30e anniversaire, marquant ainsi l'opportunité de rendre hommage à Myrtho Dubois, le fondateur de cette association emblématique. En Guyane, la coutume du bal paré masqué perdure. La rentrée de Guyane la 1ère s'est déroulée samedi 27 janvier au nouveau lieu des bals parés masqués, Le Diamant à Cayenne, La station a retransmis une grande partie de la soirée animée par l'orchestre "Les Mécènes".

