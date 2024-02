Carnaval : l'excitation monte à l'approche des jours gras aux Antilles-Guyane

©La 1ère Guadeloupe, Martinique et Guyane

Photos des parades du samedi 3 et dimanche 4 février 2024

Il ne reste plus qu'un week-end avant les grandes festivités carnavalesques des jours gras. L'excitation est palpable dans les parades, tant à Matoury qu'à Kourou en Guyane, qu'à Fort-de-France et au Lorrain en Martinique, ou à Baie-Mahault et à Capestèrre-Belle-Eau en Guadeloupe. Les rues résonnent déjà des rythmes enjoués en anticipation des moments hauts en couleur à venir.

Que ce soit en Guyane, en Martinique, ou encore en Guadeloupe, l'effervescence est à son comble. C'est une véritable explosion de joie et de créativité qui envahit l'air, laissant présager pour les jours à venir un Carnaval mémorable et haut en couleur. Guadeloupe La 26e édition de "Bémao Mi-Mas" a été déclinée en plusieurs évènements, toute la semaine écoulée, par le Comité de carnaval de Baie-Mahault. La Parade "Bémao Mi-Mas", dimanche 4 février 2024, dans les rues de la ville de Baie-Mahault, a rassemblé comme chaque année près de 40.000 spectateurs et plus de 4500 carnavaliers. (Reportage Guuadeloupe la 1ère Alexandre Houda et Christian Danquin) Parade de Baie-Mahault du dimanche 4 février 2024 • ©Guadeloupe la 1ère Parade nocturne vendredi 2 février à Pointe-à-Pitre. 800 personnes ont participé au déboulé de Mas la 1ère dans les rues de Pointe-à-Pitre et des Abymes. Les participants étaient aux couleurs de Guadeloupe la 1ere (bas blanc, bonnet jaune et tee-shirt aux couleurs de la chaîne). (Voir les images de Laura Séné de Guadeloupe la 1ère) Déboulé nocturne annuel de Mas La 1ère - 02/02/2024. • ©Laura Séné - Guadeloupe La 1ère Martinique Le Lorrain a accueilli la 24e édition de la grande parade du nord dimanche 4 février 2024. Organisée par la ville du Lorrain et le groupe à pied Baryl Band, la 24e édition avait pour thème "Sa Kay vibré !. Véritable engouement populaire la manifestation a attiré près de 16.000 personnes selon les organisateurs. 20 groupes à pied ont défilé durant 3 heures dans les rues du Lorrain. (Reportage de Martinique la 1ère : F. Léonce - M. Carnier) Parade du Lorrain du dimanche 4 février 2024 • ©Martinique la 1ere "La Bèt a fé", la grande parade de la mise en lumière des carnavaliers organisée par le groupe Gwanaval à Fort-de-France s'est déroulée samedi 3 février 2024. Une quarantaine d’orchestres, de groupes pied et de bwadjaks ont défilé dans les rues de la capitale selon le thème retenu "Lumière, recyclage, économie d’énergie et écocitoyenneté". (Voir le reportage de Martinique la 1ère : C. Marre - F. Léonce) Parade Bet a fé du samedi 3 février 2024 • ©Martinique la 1ere Guyane La Grande Parade de Matoury s'est déroulée dans le quartier de Soula, samedi après-midi. Masques, costumes, chants et danses étaient au rendez-vous de ce défilé carnavalesque. Pour la première fois, la Grande Parade de Macouria a été retransmise en direct sur Guyane la 1ère, en télévision et sur le web. (Re)voir l'intégralité de la retransmission du samedi 3 février 2024). Parade de Macouria, samedi 3 février 2024 • ©Guyane la 1ère Initialement annulée, la parade de Kourou, rebaptisée CarnaKourou, a rassemblé dimanche 4 février des participants venant de différents groupes de Guyane, ainsi que de la Martinique, du Suriname et du Guyana.

