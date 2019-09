Cent soixante personnalités signent une lettre ouverte pour la mémoire des tirailleurs africains et des Outre-mer

160 signataires

1. Marcel LOUREL, professeur des universités (Psychologie), École supérieure du professorat et de l’éducation, ÉSPÉ Lille Nord de France, commandant de réserve citoyenne

2. Gaspard MBAYE, président de l’Association Mémoire du Tirailleur Sénégalais (AMTS), Nice, région Provence-Alpes-Côte d’Azur

3. Jacques LAMOTTE, président de l’association des Anciens combattants des régiments de Tirailleurs Sénégalais (ACRTS), Le Barp, région Nouvelle-Aquitaine

4. L’Association pour l’Histoire des Tirailleurs Sénégalais (AHTIS)

5. Serge BARCELLINI, président général de l’association Le Souvenir Français

6. Général de corps aérien Alain VERON, président du Comité de la Société des membres de la légion d’honneur (SMLH) de l’arrondissement de Douai.

7. Jean-Louis VAMELLE (major en retraite), président de la 133eme section des médailles militaires (médaille militaire et chevalier des Palmes académiques)

8. Adrien DUPUIS, président du Comité de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) de Douai

9. Gérard LELONG, président secteur Douaisis, président FNACA de Sin le Noble

10. Didier MOUQUET, président de la délégation Fondation MAL DE LATTRE du Douaisis, vice-président Rhin et Danube du Douaisis

11. Commandant (rc) Michel LEDUC, président d’association OPEX Nord, correspondant réserve entreprise défense CRED Nord

12. Jean-Marie CHOEUR, président des Anciens Combattants de Loffre

13. François MILLION, président des Mutilés de Guerre du Douaisis

14. Jean-Pierre BERGÉ, président l’Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) de Douai

15. Jean-Michel GENART, président des sous-officiers de réserve – Douai

16. Jacques GODFRAIN, ancien ministre de la Coopération

17. Victorin LUREL, ancien ministre des Outre-mer, sénateur de Guadeloupe

18. Victoire JASMIN, sénatrice de Guadeloupe

19. Dany WATTEBLED, sénateur du Nord

20. Serge LETCHIMY, député de la Martinique

21. Régis JUANICO, député de la Loire

22. Dimitri HOUBRON, député du Nord

23. Olivier SERVA, député de la 1ère circonscription de la Guadeloupe

24. Alain BRUNEEL, député du Nord

25. Jean LASSALLE, député des Pyrénées-Atlantiques

26. Aïssata SECK, Maire adjointe à Bondy Anciens combattants et devoir de mémoire. Porteuse du dossier sur la naturalisation des Tirailleurs sénégalais

27. Michel DUROUSSEAU, adjoint honoraire de la ville de Douai

28. Viviane ROLLE ROMANA, psychologue, conseillère régionale d’Île-de-France

29. Benjamin STORA, professeur des universités, président du Musée de l’histoire de l’immigration

30. Audrey PULVAR, journaliste

31. Euzhan PALCY, réalisatrice

32. Edwy PLENEL, journaliste

33. Étienne GUILLERMOND, journaliste

34. David BOBÉE, metteur en scène, directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen

35. Bernard HAYOT, président de la Fondation Clément

36. Amirouche LAIDI, président du club Averroes

37. Gérard DESPORTES, secrétaire général de l’Opéra-Comique de Paris

38. Yves DE CHAISEMARTIN, avocat au Barreau de Paris, ancien président du Figaro, ancien président de Marianne.

39. Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat-médiateur inscrit au Barreau de Paris

40. Samuel GAILLARD, avocat inscrit au Barreau de Paris

41. Marina CAVAZZANA, professeur de médecine, Hématologue, directrice du centre de biothérapies de l’hôpital Necker

42. Dominique MÉDA, professeur des universités, sociologue et philosophe, université Paris Dauphine

43. Vincent de GAULEJAC, professeur émérite, université de Paris

44. Albert-Jean MOUGIN, professeur de lettres, ancien vice-président du SNALC

45. Jean-Luc BONNIOL, Professeur émérite, Aix-Marseille Université

46. Michel DEBOUT, professeur émérite, Psychiatre, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental

47. Patrice SCHOENDORFF, psychiatre

48. Kamel GANA, petit-fils de Spahi, professeur des universités, Bordeaux

49. William DAB, titulaire de la Chaire Hygiène et Sécurité au CNAM et ancien directeur général de la santé

50. Georges SÉBASTIEN, directeur de l’Institut d’Études Sociales de Grenoble

51. François DURPAIRE, historien, journaliste

52. Pascal BLANCHARD, historien, chercheur LCP/CNRS, codirecteur Groupe de recherche Achac

53. Frédéric RÉGENT, historien, université de Paris I Panthéon-Sorbonne

54. Meriem SEBAI, docteur en histoire ancienne, maitre de conférences, université de Paris I Panthéon-Sorbonne

55. Erick NOËL, professeur des universités d’histoire moderne, université des Antilles

56. Babacar DIOP BUUBA, professeur d’histoire ancienne, université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

57. Dominique CHATHUANT, professeur agrégé, chercheur associé au CERHiC, EA 2616 (URCA-Reims)

58. Bernard GAINOT, historien, maître de conférences honoraire, université Paris 1

59. Jean-Pierre MOREAU, archéologue et historien des Antilles

60. Gilles MANCERON, historien

61. Alain Froment, DR émérite IRD

62. Françoise CROSET, historienne

63. Christophe WOEHRLE, historien, chargé de mission Patrimoine, Culture et développement de la cité Vauban de Neuf-Brisach, patrimoine mondial de l’Unesco

64. Djibril NDIAYE, économiste d’entreprise, Paris

65. Pascal LÉGITIMUS, acteur

66. Greg GERMAIN, acteur, réalisateur, producteur, président du TOMA (Théâtres d’Outre-Mer en Avignon), directeur artistique du Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné

67. France ZOBDA, réalisatrice

68. Nadège BEAUSSON-DIAGNE, actrice

69. Mata GABIN, actrice et chanteuse

70. Maïmouna GUEYE, comédienne, auteure et metteuse en scène

71. Eye HAÏDARA, actrice

72. Rachel KHAN,

73. Aïssa MAÏGA, comédienne

74. Sara MARTINS, actrice

75. Sabine PAKORA, actrice

76. Firmine RICHARD, actrice

77. Sonia ROLLAND, comédienne et réalisatrice

78. Magaajyia SILBERFELD, actrice et réalisatrice

79. Assa SYLLA, actrice

80. Karidja TOURE, actrice

81. France ZOBDA, actrice et productrice

82. Jean-Lou MONTHIEUX, producteur (Eloa Prod)

83. Jacob DESVARIEUX, artiste

84. Quentin-Guillaume HERKENRATH, metteur en scène commémoratif, président du Jeep Club des Flandres

85. Dominique SOPO, président de SOS Racisme

86. Ara TORANIAN co-président du Conseil de coordination des organisations Arméniennes de France (CCAF)

87. Dr Emmanuel GORDIEN, président du Comité Marche du 23 mai 1998 (CM98), Paris

88. Daniel DALIN, président du Conseil représentatif des Français d’Outre-mer (CREFOM), Paris ;

89. Louis-Georges TIN, président d’honneur du CRAN

90. Érick DÉDÉ, président de l’association Tous Créoles ! (Martinique)

91. Marie-Line MORMIN, coprésidente de l’association Tous Créoles ! (Paris)

92. Samuel THOMAS, délégué général de la Fédération nationale des Maisons des Potes

93. Serge ROMANA, professeur de médecine, généticien (Paris), président de la Fondation Esclavage et Réconciliation

94. Éric de LUCY, cofondateur de la fondation Esclavage et Réconciliation

95. Catherine JEAN-JOSEPH SENTUC, présidente et cofondatrice de l’Association Miroir

96. Jenny HYPPOCRATE FIXY, présidente de Association Pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose

97. Clarine TRANCHANT ROMANA, présidente du Centre d’aide aux familles matrifocales et monoparentales (CAFAM)

98. Jean-Claude DELGENES, expert en prévention des risques, président de Technologia

99. Honorine ZEBA GANHOULE, ingénieur sociale et commandant de réserve citoyenne

100. Coralie LOUREL, psychomotricienne en Institut médico-éducatif

101. Nathaly COUALY, artiste, Paris

102. Chantal LOÏAL, chorégraphe, Paris

103. Aminata SANOU, danseuse - chorégraphe

104. Véronique POLOMAT, responsable de Programmes et Evénements culturels du Pôle Outremer de France Télévisions , Vice-Présidente du CREFOM

105. Laurence SCHWALM, éditeur, éditions Ex Æquo

106. Hugues FACORAT, éditeur

107. Vincent DUMAS, enseignant, éditeur

108. Christian SÉRANOT, éditeur

109. Marie-Josèphe CRESSON, écrivaine

110. Vincent CESPEDES, philosophe

111. Dr Philippe ZAWIEJA, chercheur associé, lauréat de l’Académie des sciences morales et politiques

112. Laurent ESCURE, secrétaire général de l’UNSA

113. Michel DE LA FORCE, président de la FIECI CGC CFC, fédération d’ingénieurs

114. Gérard NEYRET, ingénieur Centrale Paris, vice-président d’honneur de la Société Française des Ingénieurs d’Outre-Mer (SOFIOM)

115. Khalid HAMDANI, Consultant spécialisé dans la lutte contre les discriminations

116. Arthur HAUSTANT, ancien directeur général de l’hôpital Tenon à Paris. Directeur d'hôpital honoraire. Officier de la légion d’honneur

117. Dr Ibrahima DIA, président de l’Association GESTU des Sénégalais du Limousin

118. Jean-Charles AHOMADEGBE, maître de conférences des Universités-Unité INSERM 981, président du Conseil des Béninois de France

119. José PENTOSCROPE, président de l’association CIFORDOM à Massy

120. Maguy RAMASSAMY, président de l’association Tropiques de Méru à Méru

121. Lydia JEAN, présidente de l’association Bitasyon Lyannaj Kréol à Villiers-le-Bel

122. Daniel DELINDE, président de l’AMITAG à Meaux

123. Régine PRIVAT, secrétaire générale du Collectif DOM

124. Franck PÉTROSE, président de l’AMU à Pierrefitte-sur-Seine

125. Juliette SEDY, présidente de SONJÉ à Saint-Denis

126. Pierre PASTEL, psychologue, Président du CEGOM à Paris

127. Mirette MARS, présidente de l’association Le Colibri

128. Élianne FÉLICITET, présidente de l’association DIASPORA

129. Jimmy BLANCHE, Jimmy Blanche organisations

130. Tanya BERNIS, présidente de Archipel Karaïb

131. Oudi Joseph SERVA, Président Influence Outre-Mer

132. Livia MONTERO, vice-présidente de Influence Outre-Mer

133. René Claude ARGIS, président directeur général, Outre-mer Business Expansion

134. Justin SORMAIN, président de Belepwa

135. Edwige BECEA, présidente de l’association Savoir + à Paris

136. Viviane VAUGIRARD, présidente, Agora Karayib

137. Gina DOLIUM, présidente de l’Association des Antillais de Creil

138. Marie-Antoinette SEJEAN, présidente de l’association NUTRICRÉOLE

139. Mike ROTZEN, président de l’association Miel Prod

140. Guy MARTHÉLY, président de l’association ASPZUMBA de Pierrefitte

141. Eddy CYRILLA, président de l’association KARAIB+

142. Sabrina MOULION, présidente de RACINES

143. Josely BONNET, présidente de l’association CAP TROPIK de Noise-le-Grand

144. Michel TICOUT, président de l’association HIBISCUS de Gagny

145. Jacqueline MAKPANGOU, présidente de l’association Culture et Tradition d’Outre-mer (CTOM)

146. José ALTHEY, président de l’association Planet Caraïbes

147. Jean-François CRÉTELLE, président de l’association Drapeau Blanc

148. Rémi BOYER, président-fondateur de l’association Aide aux Profs

149. Séta PAPAZIAN, présidente du Collectif VAN (Vigilance Arménienne contre le Négationnisme)

150. Judes ÉSON, président de l’association des originaires d’Outre-mer (AOMG)

151. Alain PARFAIT, président de l’association DomTom du Valois

152. Daniel ROQUE, président de l’association Force des îles

153. Sacha GHOZLAN, président de l’Union des Étudiants Juifs de France (UEJF)

154. Théo LAPLUME, président de l’association “Mémoire du passé, Espoir pour demain"

155. Keiza NUBRET GRANDBONHEUR, Agence k's Communication

156. Annabelle VARANE, Miss Nord-Pas-de-Calais 2018

157. Richard SAYET, délégué syndical CFDT Orange

158. Philippe GLORIEUX, retraité

159. Laurence MOUGIN, aide-soignante aux urgences de l’hôpital européen Georges- Pompidou ;

160. Gérard JEANNE-ROSE, officier de l’Ordre national du mérite et conseiller municipal de la ville de Vanves