Chanté Nwèl la té cho à Goussainville en Île-de-France

Partager :

Le lancement de la saison des Chanté Nwèl a eu lieu samedi 25 novembre 2023 à Goussainville dans le 95. La tradition venue des Antilles se perpétue dans la région d’Île-de-France. Familles, amis, jeunes et moins jeunes, munis de leurs livrets, ont entonné en chœur les refrains et couplets du Chanté Nwèl bien de chez nous avec le groupe Ethnic Nwèl, accompagné de Saimbert Troudard et de Robert Mavounza.

Teddy Lacroix a joué un rôle essentiel au cours des dernières années pour permettre aux Antillais vivant à 7000 kilomètres de leurs îles de célébrer la tradition de Noël. Les Chanté Nwèl, sont devenus une partie intégrante des agendas des associations des originaires de Guadeloupe et de Martinique. Grosse ambiance au Chanté Nwèl de Goussainville avec Ethnick Nwèl Saimbert Troudart (Ravine Plate) et Robertt Mavounza (Bakwa Nwèl) • ©Jean-claude Samyde Le 25 novembre 2023, à Goussainville (95), le coup d'envoi du Chanté Nwèl a été donné lors d'une soirée culturelle qui a rassemblé les Antillais de la région d'Île-de-France. Saimbert Troudart (leader de Ravine Plate) a une fois de plus répondu à l'invitation des organisateurs, et du groupe Ethnic Nwel. Il a contribué à l'ambiance festive. De plus, la présence de Robert Mavounza (Bakwa Nwèl) de passage dans la région parisienne, a ajouté une touche spéciale avec ses ritournelles.

Partager :