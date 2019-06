Colère et indignation après les propos de Christine Angot sur l'esclavage

Le but avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, de les tuer, et ça introduit par exemple une différence fondamentale, alors qu’on veut confondre, avec par exemple l’esclavage et l’esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis ou ailleurs, et où c’était exactement le contraire. C’est-à-dire l’idée c’était qu’ils soient en pleine forme, en bonne santé pour pouvoir les vendre et pour qu’ils soient commercialisables. Donc non, ce n’est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, que les souffrances infligées aux peuples sont les mêmes. - Christine Angot

Samedi 1er juin sur France 2, dans l'émission "On n'est pas couché", la chroniqueuse Christine Angot se livre à une comparaison entre la Shoah et l'esclavage, évoquant la concurrence des mémoires. Voici ce qu'elle déclare :Très rapidement, les réactions à ces propos déferlent sur les réseaux sociaux. Colère, indignation...Anonymes ou personnalités publiques condamnent les propos de Christine Angot.La députée de La Réunion Ericka Bareigts a indiqué sur Twitter qu'elle avait saisi le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.Face aux très nombreuses réactions, l'animateur de l'émission, Laurent Ruquier, a posté un message sur Twitter lundi:



Un message qui n'a semble-t-il pas apaisé les esprits, comme en témoigne la réaction d'Audrey Pulvar via Twitter.

Refuser la concurrence victimaire, c'est faire le contraire de ce que fait Angot. C'est rappeler la spécificité de chaque crime, mais en refusant d'élaborer une fausse hiérarchie dans l'horreur et dans la souffrance qu'elle génère. Une tragédie n'est pas un concours.



Si on ne cesse, depuis des décennies, de travailler sur le concept de "crime contre l'humanité"; si on y a intégré notamment l'esclavage, et d'autres atrocités, c'est bien parce qu'on a compris une chose qu'Angot semble avoir oublié : il y a un dénominateur commun.



Génocide et esclavage ont beau être différents, dans les deux cas, il y a une déshumanisation inacceptable, et la souffrance qui en découle est incommensurable. Que l'autre soit traité comme de la vermine ou comme une marchandise, il n'est plus un être humain. Il est nié.