Cour d’assises de l'Allier : deux Mahorais accusés d'avoir sauvagement tué des personnes âgées

Deux hommes de 20 et 21 ans, originaires de Mayotte, comparaîtront à partir de lundi devant la Cour d'assises des mineurs de Moulins (Allier) pour trois meurtres d'une rare violence de personnes âgées et un viol qui avaient fait naître un début de psychose dans la région.

Outre-mer la 1ère avec AFP •