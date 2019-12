Coût financier et écologique : la galère de l'avion pour les étudiants Ultramarins

Avoir 18 ans, habiter à 8 000 kilomètres de ses parents et voir sa famille une fois par an, c'est le quotidien de nombreux jeunes Ultramarins partis étudier dans l'hexagone. En cause : des billets d'avions hors de prix.

Inès de Rousiers •

Le calendrier de l'avent est déjà bien entamé, les sapins sont décorés, All I Want For Christmas résonne dans toutes les têtes... Bref c'est bientôt Noël et tout le monde se prépare à passer les fêtes en famille. Tout le monde ? Non, certains passeront Noël loin de leurs proches. Parmi eux, des étudiants Ultramarins. En cause : des billets d'avion trop chers.Sarah et Anne-Gaëlle sont originaires de Mayotte et de La Réunion et étudient à Science Po Paris. Prix exorbitants, pression écologique...Elles nous ont raconté leurs difficultés.