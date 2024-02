De la Martinique à Paris : W.idem trace son chemin musical

Avec déjà deux projets de sept titres à son palmarès, le chanteur martiniquais Mehdi Poulolo plus connu sous le nom de W.idem vient de révéler son tout dernier clip intitulé "BQC". Disponible sur toutes les plateformes numériques, l'artiste se replonge dans son parcours en interprétant ses chansons dans sa langue maternelle, le créole.

Initialement, Médhi Poulolo utilisait le pseudonyme, W.idem, qui s'est finalement transformé en son nom de scène lorsqu'il a commencé à composer des chansons. Le "W.I" de West Indies a été intégré à son nom, et "idem" représente simplement son prénom sans le H, écrit à l'envers.

Trenelle, Terres Sainville...

Originaire de la Martinique, l'artiste a grandi à Trenelle et aux Terres Sainville, avec sa mère Patricia Poulolo qui l'a plongé dès son plus jeune âge dans l'univers musical.

À l'âge de six ans, j'ai fréquenté une école privée, La Maitrise, située à proximité de la mairie de Fort-de-France. C'est là que ma professeure, Madame Lina, a mis en place une chorale, et j'ai ensuite rejoint la chorale jeunesse et vie de la cathédrale. Sous sa direction, j'ai acquis des compétences en vocalises, en harmonisation, et j'ai appris à travailler ma voix. J'ai également pratiqué la batterie avec deux professeurs, Charlie Labinsky pour la percussion en supplément (batterie et percussion réalité). Au Parc Floral, j'ai suivi des cours de batterie avec Jacky Alpha. Ensuite, muni de ces compétences en chant et en percussion, je suis parti en France, en même temps que mes compagnons de chorale d'origine, enrichi de mon expérience de choriste et de batteur acquis dans mon pays natal. W.idem

Sa production s’étoffe et l’artiste se signale

À l'âge de 18 ans, W.idem a composé ses premières œuvres musicales. L'une de ses créations, intitulée "Viré", a été incluse dans l'album "Puissance Zouk" en 2009, un double album aux côtés d'illustres figures du zouk telles que Richard Birman et Alex Catherine.

Animé par une véritable passion pour le chant, il a rejoint la chorale "Bloom Gospel", un groupe professionnel, propulsant ainsi sa musique vers de nouveaux horizons. Actuellement, il poursuit son apprentissage musical en participant à des stages au cours Florent et en travaillant sur la vocalité créole à l'école EVC Créole.

Ma créativité s'exprime à travers une diversité de styles musicaux tels que le hip-hop, la pop, le rap, et les musiques urbaines. En tant que chanteur de pop créole, l'utilisation du créole dans mes chansons me connecte profondément à mes racines antillaises, me permettant ainsi de partager mon identité avec fierté. Je chante également en français et en anglais, mais l'essentiel est de créer une musique de qualité. Actuellement, je suis en pleine reconversion dans le domaine musical. Mon groupe, Zam's, se spécialise dans des concerts de reprises, explorant un répertoire allant de la soul à la pop, en passant par le funk et l'afro. W.idem

W.idem vient de révéler son tout dernier clip intitulé "BQC". • ©W.idem

Mariage de sonorités avec le créole...

W.idem a amorcé de manière prometteuse l'année 2024 avec la sortie récente de son album ”Sa ki taw. Cette occasion lui permet de réfléchir sur son parcours musical. Il souligne les sonorités distinctives présentes dans sa musique, influencées par l'admiration de son père Colbert Cultier, pour Eugène Mona, un chanteur Martiniquais qui incarnait parfaitement la maîtrise vocale.

W.idem identifie dans ses propres compositions cette influence manifeste de la maîtrise vocale de Mona, ainsi que l'importance de l'harmonisation, résultant de son immersion dans le monde de la chorale. Sa créativité s'exprime également à travers le mariage audacieux de sonorités hip-hop ou rap avec le créole, ajoutant une dimension captivante à ses performances live.

Il se réjouit du bon accueil réservé par le public et la communauté antillaise en France lors de ses spectacles, confirmant ainsi le succès de cette fusion musicale originale. Ce début d'année fructueux laisse présager une trajectoire prometteuse pour W.idem dans le monde de la musique.

Créer sa propre musique...

Dans ses plans immédiats, W.idem se consacre à la rédaction d'une trilogie avec pour objectif ultime la réalisation d'un album complet. Parallèlement, il participe à des showcases et collabore avec les associations "La Une des tropiques" et Kréyol impact”, qui offrent aux artistes émergents des opportunités de scène et de contrats.

Au sein de son groupe ”Zam's", W.iden anime des concerts et revisite des œuvres musicales soul, pop, funk, afro, parmi d'autres genres. Ses projets, désormais disponibles sur diverses plateformes, témoignent de son ambition de créer sa propre musique.

W.idem.....ambition de créer sa propre musique. • ©DR

Se produire en Martinique...

En collaboration avec son collectif, il déploie tous les efforts nécessaires pour se rendre aux Antilles. Son projet phare consiste à se produire en Martinique, retrouvant ainsi ses racines pour un concert mémorable.

À l'âge de 18 ans, il a intégré la section musique du lycée Bellevue, où il a eu l'occasion de se produire à l'Atrium lors d'une cérémonie de remise des prix scolaires, partageant la scène avec les frères Bernard il avait interprété une chanson de Serge Ponsard.

Il travaille assidûment dans cette perspective, aspirant à retrouver la scène de Tropique Atrium qui l'a vu débuter en Martinique.

Clip Sa ki taw • ©W.idem