Décès de Desmond Tutu : les réactions de plusieurs personnalités des Outre-mer

Figure iconique du combat contre l'apartheid, prix Nobel de la paix en 1984, l'archevêque sud-africain Desmond Tutu est décédé ce dimanche 26 décembre, à l'âge de 90 ans. Quelques personnalités ultramarines ont souhaité lui rendre un dernier hommage.

Inès Apetovi •

"Résonne son rire, car j’ai connu aussi le son de sa colère et j’ai vu ses larmes de près. Étudiante, j’ai vénéré Desmond Tutu", se rappelle la potentielle candidate à l'élection présidentielle Christiane Taubira dans un tweet. L'ex-garde des Sceaux guyanaise salue le "courage" d'un homme qui a consacré sa vie entière à la paix dans son pays, au côté de Nelson Mandela.

Pour Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique, un "géant" nous a quitté. Mgr Desmond Tutu représente à ses yeux une personnalité qui prône "l'union" et la "réconciliation".

Même sentiment pour les députés européens Younous Omarjee et Stéphane Bijoux. Respectivement, le premier évoque "une grande voix porteuse d'un idéal de justice et de dignité humaine, parlant à son peuple et au monde qui s'en va". Quant à Stéphane Bijoux, il rend hommage à "un Esprit, une Force, et une Lumière"

Enfin Harlem Désir, ex-président de SOS Racisme, aujourd'hui sénior vice-président Europe de l'association International Rescue Committee, fait l'éloge d'une personnalité charismatique qu'il décrit comme une "source d'inspiration".