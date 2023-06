Découvrez des portraits qui esquissent les sociétés ultramarines d'aujourd'hui avec la websérie "1 + 1 = Nous"

Les Outre-mer se sont construits sur un brassage de populations. Nés de parents de cultures différentes, Anaïk, Leelhya ou Nicolas racontent leur histoire. "1 + 1 = Nous" va à la rencontre d'hommes et de femmes métisses. Gilles Elie-Dit-Cosaque propose avec cette série inédite, des portraits intimes et touchants de ceux qui vivent et façonnent les Outre-mer d'aujourd'hui.

Outre-mer la 1ère •

La plupart des Ultramarins sont issus d'un métissage. 1 + 1 = Nous envisage le portrait des sociétés ultramarines à travers les hommes et les femmes qui les constituent. Les premiers épisodes abordent deux territoires : la Guyane et la Guadeloupe. La Réunion, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sont les prochains lieux de tournage et enrichiront prochainement la collection.

Retrouvez tous les épisodes de la série : 1 + 1 = Nous

1 + 1 = NOUS, une websérie inédite à découvrir sur le portail des Outre-mer • ©Gilles Elie-Dit-Cosaque / La Maison garage / Camera One Production

Des histoires singulières

Ils se prénomment Yoann, Véronique, Odile ou Jean-Marc. Ils acceptent de raconter leurs histoires familiales et personnelles. Ils évoquent la rencontre de leurs parents. Chacun explique son propre parcours, sa construction unique. Les portraits détaillent la transmission des cultures doubles voire multiples lorsque les parents sont eux-mêmes un mélange culturel et ethnique.

Je suis né d'un carrefour de cultures et d'échanges. Et c'est ça mon terreau. C'est ça mon identité. Yoann, Guadeloupéen

Pour raconter la mixité des Outre-mer

La somme de ces histoires personnelles retrace l'histoire des différentes vagues de peuplements propres à chaque région. Elle permet d'appréhender la construction identitaire et culturelle de chaque territoire. Le singulier ouvre ainsi la porte de l'Histoire.

Les peuples se métissent, naissent et vivent de rencontres, d'échanges, d'hybridations et de recompositions. 1 + 1 = Nous se réfère plus particulièrement à la notion de métissage et de créolisation, chère à Edouard Glissant : "le produit des données du monde absolument hétérogènes les unes par rapport aux autres, se rencontrant dans un lieu et dans un temps donné et qui fabriquent une nouvelle donnée culturelle complexe et multiple."

Réalisation : Gilles Elie-Dit-Cosaque / La Maison garage

Production : Camera One Production

Durée : 6 minutes - © 2023