Décryptage : ces territoires d’Outre-mer qui reprennent l’école en août

Ce mardi 11 août 2020, les élèves polynésiens ont repris le chemin de l’école, quelques jours avant La Réunion. Pourquoi l’enseignement reprend dès le mois d'août sur ces territoires d’Outre-mer ? Explications.

Inès de Rousiers •

Si la plupart des écoliers français ont encore de beaux jours de vacances devant eux, certains ont déjà dû boucler leur cartable. Et d’autres encore devront attendre février pour faire leur rentrée des classes.Car dans les Outre-mer, le calendrier scolaire varie selon les territoires et les saisons et diffèrent radicalement de celui de l’Hexagone.

Été austral en décembre

Rentrée des classes en février

Ailleurs en Outre-mer

Premiers concernés : les Polynésiens. Les écoles ont ouvert leurs portes mardi 11 août et les collèges et lycées accueilleront les élèves mercredi 12 août.Si, par rapport à l’Hexagone, les élèves polynésiens sont amputés de quelques semaines de vacances en juillet/août, c’est parce qu’ils bénéficient d’un mois complet en décembre/janvier. Cela s’explique par les fortes chaleurs qui s’abattent sur la Polynésie à cette période de l’année.Il en va de même pour l’académie de La Réunion, qui a fixé sa rentrée scolaire au lundi 17 août . les élèves réunionnais profiteront également d’un mois de vacances en décembre/janvier, période qui correspond à l’été austral sur cette île de l’Océan Indien.En raison de la pandémie de coronavirus, la rentrée risque toutefois d’être perturbée en Polynésie. Le 9 août, le ministère de l’Éducation a rédigé une note dans laquelle il prévoit trois scénarii en fonction de l’évolution du virus sur le territoire. Depuis la réouverture des frontières polynésiennes le 15 juillet, 50 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.À Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les élèves devront patienter encore quelques mois avant de s’atteler à l’achat de leurs nouvelles fournitures. Car le mois d’août tombe en pleine année scolaire sur ces territoires d’Outre-mer.Les “vacances d’été” démarrent en effet à la mi-décembre et se terminent mi-février. Cette année la rentrée se fera ainsi le 15 février en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.Le calendrier des examens est donc logiquement affecté. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie les bacheliers n’ont pas encore passés les épreuves du bac. Elles se dérouleront du 26 novembre à mi-décembre 2020 En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Mayotte, la rentrée se fera le 1er septembre, le même jour que dans l’Hexagone. Seule différence sur le calendrier scolaire, les vacances de février ne sont pas appelées “vacances d’hiver” mais “vacances de carnaval”.À Saint-Pierre et Miquelon les élèves reprendront eux l’école le 3 septembre. Mais ils n’auront que dix jours de vacances à la Toussaint, et non quinze comme dans l’Hexagone.Pour connaître le calendrier détaillé des vacances scolaires dans les Outre-mer, cliquez ici