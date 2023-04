DIRECT. Suivez l'hommage rendu à Toussaint Louverture par Emmanuel Macron au château de Joux

Pour le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, le président de la République a choisi de célébrer l'ancien général franco-haïtien Toussaint Louverture au château de Joux dans le Doubs. Emmanuel Macron sera accompagné du ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Dépôt de gerbe, discours et déambulation. Emmanuel Macron et son ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco sont attendus ce jeudi 27 avril à la mi-journée au château de Joux (Doubs), pour commémorer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Par la même occasion, le président souhaite rendre hommage à "l'inlassable combattant de la lutte pour la liberté" que fut Toussaint Louverture.

Cette année, comme en 2018, le chef de l'État a choisi de célébrer la date du 27 avril 1848 qui correspond au décret de Victor Schoelcher abolissant l'esclavage en France.

"Trois mémoires de l'esclavage"

Emmanuel Macron entend combiner ce rappel historique avec le 280e anniversaire de la naissance et le 220e anniversaire de la disparition de Toussaint Louverture, mort dans la forteresse de Joux en avril 1803. À travers ce rendez-vous, ce sont "trois mémoires de l'esclavage que nous commémorons", a dit mercredi un conseiller du président : "la mémoire des victimes", puisque le Franco-Haïtien était né esclave, "la mémoire des abolitionnistes" et "la mémoire des héros".

Il est une "figure universelle" qui a accédé "au savoir" et qui "toute sa vie défendra" les idéaux des Lumières, il a été "un militaire et un général révolutionnaire" qui a mené tous ses combats "au nom de la Révolution française", a souligné un autre conseiller. "Même quand la France s'éloignera de ces idéaux", a-t-il ajouté, puisque Toussaint Louverture fut emprisonné en 1802 au château de Joux sans procès, accusé de haute trahison et rébellion sous les ordres du consul Napoléon Bonaparte.

