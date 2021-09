DOCU. Aurélia Mengin, la femme fantastique

Aurélia Mengin est la première Réunionnaise réalisatrice de films de fiction. Cette femme au style bien affirmé réalise des films fantastiques. Découvrez l’univers fantasmagorique, esthétique et sensuel de cette artiste hors du commun à travers ce portrait.

Une réalisatrice fantastique

Aurélia est une artiste protéiforme et complète : elle produit, tourne, et joue dans ses films. Non contente d’être devant et derrière la caméra, Aurélia peut se targuer d’être également l’une des premières et des rares réalisatrices spécialisée dans le genre fantastique dont elle maîtrise parfaitement les codes tout en y apportant sa touche personnelle.

En 2019, elle réalise "Fornacis", son premier long métrage, produit quasiment sans aides. Le film crée la surprise dans de nombreux festivals et a été primé à plusieurs reprises.

Aurélia est aussi la créatrice de "Même pas peur ", le festival international du film fantastique de La Réunion qui en est à sa 10e édition.

