DOCU. "Édith Lefel, une vie" : hommage à "la petite fée", disparue il y a 20 ans déjà

Elle fait partie de ces artistes partis trop tôt qui ont marqué leur époque. Édith Lefel, la diva du zouk, nous a quittés le 20 janvier 2003. À l'occasion de ce vingtième anniversaire, Outre-mer la 1ère vous propose un retour sur la vie et la carrière de cette auteure-interprète, l'une des plus grandes voix de la musique créole.

Outre-mer la 1ère •

Retour sur la carrière de la chanteuse antillo-guyanaise, disparue le 20 janvier 2003 à l'âge de 39 ans. Elle repose aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise. Sa tombe reste, vingt ans après, une des plus fleuries du cimetière parisien. Elle se situe non loin de son modèle, Édith Piaf, dont elle aimait reprendre certains titres.

"Édith Lefel, une vie"

Édith Lefel était une "artiste du monde" qui savait s'inspirer de toutes les diversités culturelles qui font les Antilles, à l'image de son dernier opus, "Si seulement", alliage de zouk mâtiné de biguine, de mazurka et de gospel. Nombres de ses titres restent des références reprises par la nouvelle génération de musiciens antillais.

(Re)découvrez Édith Lefel, la femme et la chanteuse, la gentillesse et l'humilité qui la caractérisent. Des extraits d'entretiens avec "la petite fée", ses proches, frères et sœurs, amis évoquent sa vie personnelle et son parcours professionnel.

(Ré)écoutez les chansons qui ont fait son succès. Édith représente la musique antillaise dans sa facette la plus remarquable. Son parcours est jalonné de rencontres. Simon Jurad, Philippe Lavil, Jean-Michel Cabrimol, Jean-Luc Alger, Marijosé Alie, Ralph Thamar, Tony Chasseur, Jacob Desvarieux, des membres du groupe Malavoi, entre autres, racontent leurs souvenirs.

C'était une très belle étoile, qui a filé, un peu trop vite. Ralph Thamar

Réalisateur : Eric Basset

Auteurs : Eric Basset et Teddy Albert

Production : BCI - Guadeloupe la 1ère, Martinique la 1ère & Guyane la 1ère avec la participation de France Télévisions

Durée : 52 minutes - Année : 2013