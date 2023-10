DOCUMENTAIRE. "Leïla, une vie à Miquelon", le portrait d'une femme résiliente et persévérante

Leïla est éleveuse de chèvres et productrice de fromages à Miquelon. Elle tient et gère son exploitation seule depuis le décès de Stéphane, son compagnon et père de sa fille. Aujourd’hui, sa ferme est à vendre et Leïla envisage de prendre un nouveau départ.

Outre-mer la 1ère •

On ne refait jamais sa vie. On la continue, avec ses malheurs et ses bonheurs. Leïla

Leïla • ©Pop’films / Via Découvertes Films

L'histoire commence par le pari un peu fou d'un couple, de produire du fromage de chèvres à Miquelon. Après le décès accidentel de son compagnon, Leïla, toute jeune maman, décide, seule et loin des siens, de poursuivre l'aventure rêvée à deux.

Leïla est éleveuse de chèvres et productrice de fromages et de yaourts à Miquelon, la plus grande des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel français au large du Canada.

Cette mère courage tient et gère seule son exploitation depuis le décès de Stéphane, son compagnon et père de sa fille, Amel. Mais le quotidien de Leïla va bientôt changer. Sa fille, qui a maintenant 14 ans, va partir poursuivre ses études en internat à Saint-Pierre, Miquelon ne disposant pas de lycée. Aujourd’hui, la ferme du Grand Large est à vendre. Leïla cherche un repreneur pour son exploitation depuis trois ans, sans succès.

Un destin singulier

Leïla est originaire d'Algérie. Elle a d'abord vécu en France avant d'atterrir à Miquelon. C'est le hasard qui conduit Leïla et son compagnon, Stéphane, sur l'île. Ils ont un coup de foudre pour le lieu et prennent la décision de s'y installer. Ensemble, ils reprennent une exploitation de vaches laitières et décident de produire en plus du fromage de chèvre. Leïla est enceinte.

Malheureusement, un an après leur installation Stéphane décède accidentellement et Leïla se retrouve seule avec une entreprise qui démarre et un bébé sur les bras. Elle prend très rapidement la décision de continuer l'aventure commencée avec son compagnon.

Les jours heureux : Stéphane et sa fille Amel • ©Pop’films / Via Découvertes Films

Un pari risqué

Au départ, le pari semblait un peu fou : produire du fromage de chèvre à Miquelon-Langlade. Avec 150 litres de lait par jour au plus haut du pic de lactation, des fromages et des desserts très appréciés de la population et des touristes, c'est une réussite.

Leïla dans son laboratoire • ©Pop’films / Via Découvertes Films

Aujourd'hui, Leïla a décidé de passer la main et de partir vers d'autres horizons. Elle souhaite transmettre son savoir-faire, son métier et sa passion.

Pour l'heure, personne ne semble intéressé. Il faut dire que le rythme de vie est soutenu et les contraintes administratives de plus en plus lourdes. Tout doit s’organiser, se prévoir, comme l’achat des matières premières au Canada, par exemple. Mais Leïla ne perd pas espoir. L'agricultrice espère que la production de fromage de chèvre perdurera encore de longues années à Miquelon-Langlade.

Leïla et ses chèvres • ©Pop’films / Via Découvertes Films

Que fait Leïla à Miquelon ? Pourquoi s’être lancée dans l’élevage de chèvres alors inexistant sur l’île ? Comment vit-elle cette solitude volontaire ? Quel peut être son avenir loin de cette terre qui a changé son destin ? Faire le choix de partir ou de rester dans un lieu qui a tant marqué sa vie ?

Des moments de doute et de questionnements qu’Olivier Lacaze, le réalisateur, a choisi de filmer. Il a suivi Leïla dans son quotidien pendant plusieurs semaines, au fil des saisons, et veut approfondir ces interrogations avec elle, sur sa terre d’élection, une terre qui rime avec entraide et solidarité.

Entre ses différentes tâches journalières, elle revient devant la caméra d'Olivier Lacaze sur son histoire, son parcours, l’appui dont elle a bénéficié et cette vie qu’elle et sa fille ont finalement écrite à deux.

À travers l'histoire singulière et le courage de Leïla, ce film raconte la force de ce lieu magnifique, le courage de ses habitants, leur résistance et résilience, leur solidarité.

Inédit - © 2023

Durée : 52 min

Réalisation : Olivier Lacaze

Production : Pop’films / Via Découvertes Films

Avec le soutien de la Procirep – Société des producteurs de l'ANGOA et du Centre National du Cinéma et de l'Image animée et la participation de France Télévisions.