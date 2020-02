Documentaire : "Le monde racisé du cinéma français", les acteurs et réalisateurs noirs s'expriment

Dans un film documentaire de 52 minutes, le réalisateur Blaise Mendjiwa explore les questions du manque de diversité et du cantonnement des acteurs noirs à des rôles stéréotypés dans le cinéma français, ainsi que la fabrique de la représentation des Noirs dans l’imaginaire collectif.

Philippe Triay •

Je suis allé chercher les causes historiques de cela. Comment on a construit dans l’imaginaire collectif la représentation du Noir dans la société française. J’interroge des historiens, des sociologues, et les acteurs et actrices eux-mêmes sur cette représentation minorée.

En attendant une plus large diffusion, "Le monde racisé du cinéma français", du réalisateur Blaise Mendjiwa est diffusé au cinéma Lincoln à Paris à partir de ce lundi soir à 20h. Ce documentaire tombe à pic, à l’heure où il est de bon ton pour les médias de relayer les critiques sur le racisme existant à Hollywood (avec le mouvement #OscarsSoWhite par exemple), ou ailleurs (les Bafta en Grande-Bretagne). Pourtant, ces deux pays sont largement plus avancés que l’Hexagone en terme de diversité et de représentation des minorités dans le cinéma, l’audiovisuel en général et le journalisme.« Pourquoi dans ce cinéma [français], les rôles confiés aux acteurs et actrices de la diversité, et particulièrement les Noirs, sont-ils des rôles souvent prédéterminés ? Pourquoi ces rôles connotés racialement sont donnés à ces acteurs ? » se demande Blaise Mendjiwa.Dans le documentaire, de nombreux acteurs et cinéastes antillais font part de leurs impressions, commeet feu. Aïssa Maïga, Mathieu Kassovitz et le réalisateur des "Misérables" Ladj Ly interviennent également.