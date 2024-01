🎞 Dorlis, un court-métrage qui dénonce des violences intrafamiliales sous couvert de superstitions [Outre-mer tous courts]

Dorlis est le deuxième court-métrage d'Enricka MH, réalisatrice d'origine martiniquaise. Dans ce drame familial, la réalisatrice brise le mur du silence et aborde sous couvert de croyances un sujet tabou : l'inceste.

Nora, adolescente martiniquaise de quinze ans, est contrainte de suivre sa mère Laure et sa petite sœur Mélissa, six ans, dans le nord de l’île pour vivre quelque temps chez Henri, son grand-père, paralysé depuis un AVC. Elles s'installent chez le vieil homme pour lui apporter une aide quotidienne. Mais très vite, l'atmosphère de la maison et la présence d'Henri vont réveiller chez Nora des souvenirs d'enfance qui vont s'incarner dans la crainte de l'attaque d'un esprit malfaisant : le Dorlis.

Nora et sa petite sœur Melissa • ©Caïmans Productions

Le Dorlis figure en bonne place des légendes et superstitions créoles. Cette sorte d’entité diabolique entre dans les maisons le soir pour assouvir ses désirs sexuels avec les habitants.

La réalisatrice

Enricka MH, la réalisatrice de Dorlis • ©DR

Née à Paris, Enricka MH passe une partie de son adolescence en Martinique et développe un amour pour le cinéma et l'écriture. À son retour en banlieue parisienne, elle s'essaye à la comédie tout en poursuivant des études en littérature et en dynamiques culturelles. Son expérience de comédienne lui donne très vite envie d'écrire et de réaliser ses propres histoires.

Sélectionnée pour participer à l'édition 2016 de la résidence La Ruche de Gindou Cinéma, elle y travaille le scénario de Dorlis un film au thème sensible imprégné de la culture martiniquaise qu'elle présente sur la scène des Talents en court du Comedy Club. Elle rencontre alors sa productrice.

Afin de s'y préparer, Enricka se forme à la direction d'acteur au CEFPF (Centre Européen de Formation à la Production de Films) de Paris en 2019 et décide dans la foulée de réaliser son premier film en auto production, "La K-Z". "Dorlis" son second film, développé dans le cadre de la résidence d'écriture La Ruche de Gindou Cinéma, tourné en Martinique, est produit par Caïmans Productions.

Affiche du court-métrage Dorlis • ©Caïmans Productions

Ce court-métrage a été plusieurs fois primé notamment :

Prix de la Jeunesse au Festival Européen du Film Court de Brest 2021,

Grand Prix au Festival Cinébanlieue 2021,

Meilleur Court-métrage Fiction au Festival International du Film Panafricain de Cannes 2021

Prix du meilleur Court-métrage au FEMI 2022

Réalisation : Enricka MH

Production : Caïmans Productions

Avec Louise Marion, Isabelle Menal, Séréna Bylon, Aliou Cissé

Durée : 25 min

2021