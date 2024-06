Drépaction 2024. Un concert inédit en Guadeloupe riche en émotion et partage

Le 19 juin, c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, maladie du sang génétique et invisible. Pour la première fois, la soirée festive annuelle de l'APIPD propose un concert inédit à LaCaz'Art à Baie-Mahaut. De nombreux artistes des Outre-mer se mobilisent autour de Medhy Custos, parrain 2024, tous engagés pour financer la recherche, aider les malades et sensibiliser le public.

Pour la première fois, le Drépaction s'est tenu en Guadeloupe. Yannick Milon et Florence Naprix animent ce concert de solidarité. Medhy Custos parraine l'édition 2024 à revivre ici.

Medhy Custos sur scène lors du Drépaction 2024 en Guadeloupe • ©BCI

Une maladie invalidante

La drépanocytose est une maladie génétique, invalidante, qui concerne cinquante millions de personnes, dont 300.000 nouveaux cas par an. La France comptabilise plus de 30.000 malades et 150.000 porteurs sains avérés : autrement dit, des individus susceptibles de transmettre la pathologie à leur descendance.

♦ Pour mieux comprendre la maladie et la recherche :

Un plateau de musiciens pour soutenir la cause

Pour cette édition 2024, c'est à Baie-Mahault que de nombreux musiciens engagés contre la drépanocytose se sont retrouvés sur la scène de la Caz'art, pour un concert exceptionnel, afin de sensibiliser le public, informer sur la maladie, aider au financement de la recherche et accompagner les malades et leurs familles.

Jenny Hippocrate et son fils Taylor lors du Drépaction 2024 • ©BCI



Autour de Jenny Hippocrate, présidente de l’association APIPD (Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose), du chanteur Medhy Custos, le parrain de l'évènement et plusieurs artistes des Outre-mer ont partagé des titres de leur répertoire pour le Drépaction 2024 :

Valérie Tribord

Dasha

Jean-Michel Rotin

Orlane

Warped

Jessye Belleval

Loy Sonjah

Félyne

Florence Naprix.



Des artistes ont rencontré des malades chez eux ou à l'hôpital. Des échanges forts et émouvants de part et d’autre. Des personnalités de la musique qui n'hésitent pas à partager cette expérience, comme ici Dasha.

Présentation Yannick Milon & Florence Naprix

Réalisation Arnaud Legoff

Moyens Techniques : Guadeloupe la 1ère

Production BCI

Durée 100 minutes ♦ © 2024