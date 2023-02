Élodie Naigre, une Guadeloupéenne face au panier de basket [Une semaine à Montpellier]

À l'occasion du carnaval antillais de Montpellier du 23 au 25 février, Outre-mer La 1ère est allée à la rencontre de la communauté ultramarine dans la ville de l'Hérault, située dans le sud de l'Hexagone. Parmi elle, la joueuse de basket guadeloupéenne, qui en est à sa deuxième saison avec le Basket Lattes Montpellier Association.

Quentin Menu (avec Olivier Canneval) •

"Deux colonnes de cinq, c'est parti", crie le coach adjoint en frappant dans ses mains. Comme presque tous les après-midis, les joueuses du Basket Lattes Montpellier Association (BLMA) s'entraînent au Palais des Sports de Lattes, à côté de Montpellier. Après deux semaines sans match, à cause de la trêve internationale, les joueuses reprennent le cours normal de la Ligue féminine. Pour le moment, le club de Montpellier pointe quatrième au classement général. Dans quatre jours, il affronte Tarbes, un autre club d'Occitanie. Au moment où l'on publie cet article, les basketteuses montpelliéraines l'ont emporté sur le fil (71-74), leur permettant de conserver leur bonne place.

Pendant l'entraînement, Élodie Naigre a le souffle court. Elle sort de trois jours de grippe. "On survit", rassure-t-elle en blaguant. Reste que l'échauffement est compliqué. Mais la Guadeloupéenne de 27 ans veut faire bonne figure.

Élodie Naigre lors de l'entraînement du Basket Lattes Montpellier Association. • ©Quentin Menu

Deux titres en Ligue 2

Sur les parquets depuis une quinzaine d'années – d'abord avec la MJC des Abymes en Guadeloupe, puis à Nantes, à La Roche-sur-Yon, à Landerneau et enfin à Montpellier –, l'ailière forte à la carrure imposante cherche à décrocher le Graal : le titre de la Ligue féminine de basketball.

"Ça se présente très très bien [cette saison]", dit celle qui a été recrutée par Montpellier en 2021. "Malheureusement, il y a deux semaines, on a été éliminées en quarts de finale contre Galatasaray [un club turc] en Eurocup. Maintenant, on est focus sur le championnat. On vise le titre."

D'un point de vue personnel, la Guadeloupéenne fait sa meilleure saison. Selon le site de statistiques sportives Proballers.com, Élodie a réussi un tir sur deux depuis le début de la campagne 2022-2023 (contre seulement 38 % la saison précédente).

La basketteuse professionnelle a déjà remporté des championnats en Ligue 2 : en 2017, d'abord, avec la Roche-Vendée, et l'année suivante, avec Landerneau, le club breton où elle est restée quatre ans. "J'ai passé quatre très belles années là-bas, où je me suis développée en tant que femme et en tant que joueuse", dit Élodie Naigre, qui se réjouit d'avoir "participé à la montée de Landerneau de la Ligue 2 à la Ligue 1."

Numéro 13

Au BLMA, on loue son sens du collectif : "Son point fort, c'est qu'elle est solide. C'est une très bonne coéquipière, elle est bienveillante, elle sait motiver les autres. En tant que joueuse, elle comprend vite", dit son coach, Valéry Demory.

Entraînement du Basket Lattes Montpellier Association, près de Montpellier. • ©Quentin Menu



Solide sur le terrain, elle est également engagée pour son association Thirteen (treize, le numéro avec lequel elle joue), qu'elle a créé pour aider les plus démunis dans le milieu sportif. "On n'a pas forcément beaucoup de moyens pour acheter des vêtements", expose-t-elle en exemple.

[Thirteen], c'est aussi pour placer le sport en tant que vecteur de lien social. Le sport, c'est un moyen de rassembler les gens. Élodie Naigre, basketteuse professionnelle

Le mois prochain, elle devrait organiser un évènement à Montpellier avec son association. Et elle souhaite également réitérer l'opération Elo'don, qu'elle avait organisé en Guadeloupe en juillet 2022, et qui avait permis de distribuer des vêtements de sport à ceux qui en avaient besoin. "J'ai toujours un œil sur la Guadeloupe. C'est chez moi", revendique-t-elle. Mais en attendant, c'est sur le classement de la Ligue qu'elle porte son regard. Il reste une dizaine de matchs avant la fin de la saison. Élodie Naigre fait grincer le parquet en dribblant la balle. Elle court vers le panier. Saute. Et marque.