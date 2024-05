Émeutes en Nouvelle-Calédonie. Des commerces du grand Nouméa de nouveau réapprovisionnés

C'est un soulagement sur le Caillou pour les habitants de Païta. Avec l'aide des pompiers, la cellule Approvisionnement Alimentaire du gouvernement a ravitaillé les commerces en produits secs et surgelés.

À 9h30, le convoi s'ébranle direction Païta, un parcours semé d'embûches entre les barrages encore tenus par les émeutiers, les obstacles et les embouteillages aux abords des grandes surfaces et des stations-service. Après une heure et demie de route, le camion arrive au premier point de livraison, un supermarché de Païta en pénurie de nombreux produits.

Les produits difficiles à trouver qui nous ont été remontés sont notamment les produits secs. J'ai entendu tout à l'heure de la part de membres du gouvernement que c'était en cours de traitement, je pense aux pâtes, au riz, à la farine et je pense évidemment aussi aux produits frais. D'ailleurs, à ce titre, la commune est en train d'organiser avec la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie une opération qui devrait se dérouler sous moins de 72 heures sur notre marché municipal pour permettre d'écouler la production et évidemment de servir les administrés Antoine Romain, chef de cabinet de la mairie de Païta

Des administrés qui sont soulagés. Depuis le début des émeutes, faire ses courses est ici un véritable parcours du combattant.

" Ça fait plaisir de voir du ravitaillement parce qu'on habite près du village de Païta et le ravitaillement, c'est très difficile pour les habitants des environs. On a deux petits magasins sur la zone industrielle mais c’est vrai qu’il faut faire une queue pas possible", admet une cliente.

"Ça fait bizarre d’être heureux de voir un camion de livraison arrivé pour avoir du surgelé. Et c’est le premier jour, en fait, où j’ai l’impression que l’on s’occupe un peu plus des gens de Païta et du Nord, un peu." constate un autre client.

Grâce à ce convoi, 7 magasins de Païta et 3 de Dumbéa ont pu remplir leurs rayons. Ce dispositif d’approvisionnement sera reconduit chaque jour jusqu’à retour à la normale.

Un véritable soulagement pour les habitants de ces quartiers, ont constaté à Paita, Caroline Antic-Martin et Thierry Chapuis de NC la 1ère.

Retrouvez ici notre journal outremer.l'info du vendredi 24 mai 2024 présenté par Nora Nonet, également diffusé sur France 3 à 11h50.