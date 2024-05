REPLAY. Émeutes en Nouvelle-Calédonie : après 5 jours de crise, le dialogue est-il difficile à renouer ?

Cela fait 5 jours que la Nouvelle-Calédonie brûle. L'état d'urgence est instauré sur le territoire depuis mercredi soir, 15 mai 2024. Les organisations politiques et les autorités demandent le retour au calme. Quelles sont les raisons de la colère ? Comment écrire le destin commun ? Regardez l'édition spéciale de la rédaction du pôle Outre-mer, mobilisée pour tenter de répondre aux questions qui se posent.

À Paris, les conseils de défense et les réunions de crise se succèdent à l'Elysée et à Matignon. 2.700 policiers et gendarmes sont déployés sur le Caillou. Au total, cinq personnes sont mortes depuis le début des violences : trois jeunes Calédoniens et deux gendarmes. Plusieurs centaines de personnes ont également été blessés dans le grand Nouméa. La situation semble s'apaiser ces dernières heures mais les conséquences économiques inquiètent.

La population de Poindimié rassemblée pour entamer le dialogue • ©Outre-mer la 1ère

La situation sanitaire est très difficile. Le ravitaillement en essence et denrées alimentaires aussi. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé mercredi 15 mai l'interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie afin d'endiguer les émeutes qui secouent l'archipel depuis le 13 mai.

Cette situation était-elle prévisible ? Cette jeunesse dans la rue est en colère, est-ce la cocotte-minute qui finit par exploser ?

Voitures incendiées à Nouméa • ©NC la1ère

Pour répondre aux questions qui se posent et aller plus loin, avec nous

En plateau

Dominique Fochi , secrétaire général de l'Union Calédonienne et responsable de la cellule de Coordination des actions de terrain, la CCAT

, secrétaire général de l'Union Calédonienne et responsable de la cellule de Coordination des actions de terrain, la CCAT Georges Naturel , sénateur Les Républicains de Nouvelle-Calédonie

, sénateur Les Républicains de Nouvelle-Calédonie Benoît Trépied , anthropologue

, anthropologue Nathalie Nouzières, rédactrice en chef du pôle Outre-mer, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie

En duplex

depuis la Vendée : Jean-François Merle , Conseiller d'Etat honoraire, ancien chef de cabinet de Michel Rocard, l'une des chevilles ouvrières des accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie.

, Conseiller d'Etat honoraire, ancien chef de cabinet de Michel Rocard, l'une des chevilles ouvrières des accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie. depuis la Nouvelle-Calédonie : Sheïma Riahi , journaliste à NC la 1ère

, journaliste à NC la 1ère témoignage également d'une habitante de Nouméa, Clara Filippi-Beaumont, spécialisée dans les études de réconciliation

Une émission présentée par Thierry Belmont et Laurence Théatin

Réalisateur : Rachid Abdelli

Directrice de la rédaction de Malakoff : Valérie Filain

Rédacteur en chef : Bruno Sat

Responsable d’édition : Isabelle Braouet

Durée 36 minutes

♦ Lisez le live minute par minute pour suivre en direct l'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie en proie à de violentes émeutes depuis cinq jours :

