Émeutes en Nouvelle-Calédonie : le leader indépendantiste kanak Christian Tein restera emprisonné dans l'Hexagone

Après l'invalidation de sa mise en détention par la Cour de cassation il y a un mois, le leader de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) a vu son incarcération à Mulhouse confirmée par la cour d'appel de Nouméa, vendredi 29 novembre.

Le militant indépendantiste de Nouvelle-Calédonie Christian Tein, emprisonné à Mulhouse, restera détenu dans l'Hexagone, a décidé vendredi la cour d'appel de Nouméa après l'invalidation en octobre de son placement en détention prononcé en première instance.

"Christian Tein est maintenu en détention en métropole", a indiqué à l'AFP Me Pierre Ortet, l'un des avocats du militant indépendantiste, à l'issue de l'audience qui s'est tenue à huis clos. "On va faire un pourvoi en cassation et il est évident qu'on va aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), notamment sur les conditions du transfert. On continue, on ne baisse pas les bras", a commenté Me François Roux, un autre avocat de Christian Tein.

Le 22 octobre, la Cour de cassation avait invalidé le placement en détention de Christian Tein, ordonnant que cette décision soit de nouveau examinée par une cour d'appel.

La Cour avait reconnu une "rupture de la confidentialité" des échanges entre les avocats et leur client, les entretiens en visioconférence pouvant être enregistrés. Un autre militant indépendantiste, Steve Unë, avait bénéficié de la même décision.

Complicité de tentative de meurtre

Tous deux sont membres de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), organisation accusée par le gouvernement d'être derrière les émeutes qui ont ravagé depuis mai la Nouvelle-Calédonie, faisant 13 morts et des dégâts estimés à plus de deux milliards d'euros.

Christian Tein est mis en examen pour sept chefs, notamment complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.

Interpellé le 19 juin, il avait été placé en détention provisoire et transféré immédiatement dans l'Hexagone le 23 juin avec six autres militants, à bord d'un avion spécialement affrété. Christian Tein a toujours nié avoir appelé à commettre des violences.