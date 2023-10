Emmanuel Macron annonce la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie, dont 22 en Outre-mer

Le président de la République a dévoilé la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie ce lundi 2 octobre à Tonneins (Lot-et-Garonne). En Outre-mer, 22 brigades fixes et mobiles confondues vont être déployées d'ici à 2027.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Depuis la commune de Tonniens dans le Lot-et-Garonne, Emmanuel Macron a assuré sa volonté de "réinvestir dans [les] forces de sécurité intérieure". Cet engagement prit lors de sa campagne présidentielle de 2022 se concrétise aujourd'hui avec l'annonce de la création de 238 brigades de gendarmerie fixes et mobiles sur l'ensemble du territoire français, notamment dans les zones rurales ou périurbaines. "Il y a 2 144 gendarmes qui seront recrutés dans les cinq ans à venir pour ces nouvelles brigades, 600 ont déjà été recrutés et formés. Dès la fin de l'année, on pourra équiper un certain nombre de brigades, notamment des brigades mobiles", ajoute le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin.

La grande nouveauté opérationnelle réside dans les brigades mobiles, dotées d'environ six gendarmes chacune, qui se déplaceront en camion. Ces camionnettes sont des "bijoux de haute technologie", font valoir les autorités. Emmanuel Macron a insisté sur leur "capacité à aller recueillir la plainte au plus près du terrain" et à se rendre "dans des zones qui étaient plus délaissées que d'autres par manque d'effectifs".

En Outre-mer, 22 nouvelles brigades fixes et mobiles vont être déployées.

Dix brigades aux Antilles-Guyane

L'archipel guadeloupéen compte déjà 23 escouades de gendarmerie opérationnelles. Selon les annonces du président, deux brigades fixes vont être installées à Goyave et Gourbeyre et une brigade mobile à Caspesterre-de-Marie-Galante. En Martinique, une brigade fixe à Fort-de-France et deux brigades mobiles au Carbet et au Marigot s'ajoutent aux 21 déjà existantes.

Enfin en Guyane, les communes de Roura et de Montsinéry-Tonnegrande ont été choisies pour accueillir deux brigades fixes, tandis que deux brigades fluviales seront basées à Saint-Laurent-du-Maroni et à Saint-Georges-de-L'oyapock. L'île de Saint-Martin aura aussi une brigade mobile de plus.

Six brigades dans le bassin Indien

Avec ses 28 brigades existantes, l'île de La Réunion va accueillir quatre escouades de plus. Elles seront situées à Saint-Paul, Saint-Benoît, Saint-Pierre et Bras-Fusil. À Mayotte, deux brigades s'ajoutent à Bandraboua et à Tsingoni au six formations sur place.

Cinq brigades dans le Pacifique

La Polynésie comptera deux brigades mobiles en plus des 23 existantes, à Moorea-Maiao et à Papeete. Quant à la Nouvelle-Calédonie, qui possède déjà 29 escouades, une fixe sera à Kaala-Gomen et deux mobiles à Poya et Moindou.

Selon le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ces nouvelles brigades seront "spécialisées" pour intervenir lors de cas de violence intrafamiliale par exemple. Au total, l'État investi 15 milliards d’euros pour "doubler la présence de policier et de gendarmes", d'après Emmanuel Macron. Ces engagements ont été inscrits dans la loi d'orientation et de planification du ministère de l'Intérieur (Lopmi), qui promet cette hausse de crédits sur cinq ans (2023-2027), même si elle doit être confirmée dans les budgets de l'État débattus chaque année.