En images: les nouveaux députés ultramarins du bassin Atlantique

Les territoires ultramarins de l'Atlantique, Saint-Pierre et Miquelon, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique et la Guyane ont élu leurs nouveaux députés. Comme de coutume, ils ont voté un jour avant les électeurs de l'Hexagone. Entre continuité et nouveaux visages, présentation en images de ces derniers par la 1ère.

Louis Metivier •

Ils sont douze députés dans les territoires ultramarins de l'Atlantique. Douze à rester ou à entrer au palais Bourbon. La 1ère vous propose un tour d'horizon en images de ces représentants pour les cinq prochaines années. Saint-Pierre et Miquelon: C'est le premier élu du bassin Atlantique, et ce fut serré, mais ça passe pour le candidat d'Archipel Demain, Stéphane Lenormand, élu député avec 50,36% des voix selon les premières estimations. Il était au coude-à-coude avec le candidat de la Nupes, Olivier Gaston, qui a recueilli 49,64% des voix. Stéphane Lenormand succède à Stéphane Claireaux (CSA), et dès sa première prise de parole sur le plateau de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère, à déclaré: "Je ne pourrai faire fi de ce résultat". Dans le cadre des prochaines élections législatives, Stéphane Lenormand était l'invité du JT de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère. • ©spm la 1ère Guyane: Première circonscription: Après plusieurs tentatives, le candidat du MDES, Jean-Victor Castor va faire son entrée à l'Assemblée nationale en battant la candidate sans étiquette Yvane Goua avec 56,53% des voix selon les premières estimations. C'est donc un visage bien connu localement qui va devenir un représentant national. Jean-Victor Castor Seconde circonscription: Le député sortant est vaincu, Lénaïck Adam (divers centre) va céder sa place à Davy Rimane, candidat divers gauche soutenu par la Nupes. La même affiche qu'en 2017 mais pour un résultat inverse, le nouveau député l'emporte avec 54,12% des voix selon les premières estimations. Davy Rimane, candidat à la députation dans la seconde circonscription de Guyane • ©DR Guadeloupe: Première circonscription: Olivier Serva est réélu assez largement face à son adversaire Dominique Birras. Bien que ne soutenant plus la majorité et s'étant rapproché de la Nupes, les électeurs lui ont redonné leur confiance. Deuxième circonscription: C'était un scrutin très attendu puisque le sort de Justine Bénin en tant que secrétaire d'État en dépendait, et elle a été battue par Christian Baptiste, son opposant et maire de Sainte-Anne. La secrétaire d'État à la Mer devrait selon la coutume, démissionner dans les jours à venir, mais attention, ce n'est pas une obligation. Christian Baptiste • ©@Christian Baptiste Troisième circonscription: C'est très serré, mais Max Mathiasin (DVG) l'emporte de justesse face au candidat du RN, Rody Tolassy. Le député sortant est reconduit pour cinq années supplémentaires au palais Bourbon. Tout comme Olivier Serva, il s'est écarté de la majorité présidentielle au cours des derniers mois. ©R. Lami Quatrième circonscription: Élu avant le scrutin du second tour. Avec le retrait de Marie-Luce Penchard, arrivée deuxième le soir du premier tour, Elie Califer, maire socialiste de Saint-Claude n'a pas eu besoin d'attendre le décomptage des bulletins pour savoir qu'il allait siéger à l'Assemblée nationale. Ce dernier a néanmoins attendu son officialisation. ©Ronan Ponnet Martinique: Première circonscription: C'est un peu la surprise du second tour des législatives en Martinique, Jiovanny William (sans étiquette) s'impose dans la première circonscription devant l'ancien député Philippe Edmond-Mariette (GSPM). Le nouveau député est âgé de 37 ans, sans étiquette, mais soutenu par le groupe Péyi-a. Il l'a emporté avec 62,9% des voix selon les premières estimations. Circonscription-1 (Centre) : Jiovanny William. • ©Martinique la 1ère Deuxième circonscription: Le jugement des urnes couronne Marcellin Nadeau (Péyi-a) dans la deuxième circonscription (le Nord). Le maire du Prêcheur recueille davantage de suffrages exprimés que Justin Pamphile (Gran Sanblé), maire du Lorrain. Le nouveau député l'a emporté avec 63,5% des voix selon les premières estimations. Circonscription 2-(Nord) : Marcellin Nadeau. • ©Martinique la 1ère Troisième circonscription: Johnny Hajjar est le nouveau député d’une circonscription laissée vacante après la démission du titulaire Serge Letchimy, empêché par la loi sur le cumul des mandats. Le candidat de la coalition "Alians Matinik", l’emporte face à Francis Carole "Gran Sanblé Pou Matinik" avec 58,74% des voix selon les premières estimations. Circonscription-3 (Fort-de-France) : Johnny Hajjar. • ©Martinique la 1ère Quatrième circonscription: Le mentor ne ravira pas la place de son apprenti. Jean-Philippe Nilor (Péyi-a) est réélu pour la troisième fois consécutive face à Alfred Marie-Jeanne (Grand Sanblé Pou Matinik) avec 71,4% des voix selon les premières estimations. Circonscription- 4 (Sud) : Jean-Philippe Nilor. • ©Martinique la 1ère Saint-Barthélemy et Saint-Martin: Frantz Gumbs (divers centre) l'emporte largement dans les Îles du Nord face à Daniel Gibbs (divers droite) avec 72% des voix selon les premières estimations. Frantz Gumbs • ©@Frantz Gumbs

