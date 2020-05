Les étudiants guyanais de l'Hexagone rentrent chez eux après leur quatorzaine

Les 28 étudiants Guyanais ont pu prendre l'avion pour retourner chez eux vendredi 29 mai, après quinze jours en quarantaine dans un hôtel près de Roissy. Le Ministère des Outre-mer avait annoncé jeudi 28 mai le départ des premiers vols.

Après un premier vol jeudi 28 mai en direction des Antilles, un nouveau vol de rapatriement d'étudiants ultramarins a eu lieu le vendredi 29 mai, à destination de la Guyane. À son bord, 28 étudiants, âgés de 18 à 22 ans, qui font leurs études aux quatre coins de l'Hexagone."Ces deux semaines se sont très bien passées", a détaillé Steeve, étudiant en BTS à Limoges, impatient de retourner chez lui.Lors de leur quarantaine, les étudiants ont été encadrés par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS). "On a essayé de créer du lien pour empêcher l'isolement social qui peut être créé pendant cette quatorzaine", a expliqué Alexandra Richard, cheffe de centre à la FFSS.Les autres vols de rapatriement d'étudiants sont prévus pour samedi 30 mai : un à destination de La Réunion, un autre vers Saint-Pierre et Miquelon.