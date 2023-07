Festival d’Avignon/Outre-mer. "Le Parfum d’Edmond", un brin d’aventure olfactive [TOMA]

Sous le prétexte de reproduire un parfum, deux jeunes femmes se lancent sur les traces du jeune esclave Edmond Albius, inventeur spolié d’une technique de reproduction des orchidées. L’occasion d’un spectacle et d’un voyage ludique, réjouissant et malicieux sur les routes de La Réunion. Théâtre jeune public mais pas que...

C’est un spectacle très réjouissant qui nous est proposé en humant Le parfum d’Edmond. La compagnie Baba Sifon de la Réunion a commandé à l’auteur Laurent Contamin une histoire afin de mettre sous les lumières le jeune esclave Edmond Albius, inventeur méconnu du procédé de pollinisation de la vanille.

Laurent Contamin, de passage à Avignon pour l’une des représentations et pour animer des ateliers jeunes autour du parfum d’Edmond, nous explique ce qui l’a intéressé dans cette histoire :

Un voyage réunionnais

L'argument autour d'Edmond Albius donne lieu à un voyage passionnant, frénétique et mouvementé mené par deux jeunes femmes, à la recherche des ingrédients composant le parfum de la grand’mère de l’une d’entre elles. De quoi croiser de communes en communes, de nombreux personnages et tout ce qui fait sens à La Réunion, faune et flore comprise, en passant par Edmond Albius lui-même et ses maîtres colons…

Les deux jeunes femmes ne reculent devant rien pour retrouver les ingrédients exacts composant le parfum de la grand-mère, mangeant l’espace et le temps, montées sur leur scooter !

Léone Louis explique les ficelles de ce spectacle :

Un spectacle qui sent très bon

Le duo d’actrice formé par Léone Louis et Manon Allouch fonctionne à la perfection, assumant évidemment l’interprétation de tous les personnages : d’Edmond à un petit oiseau, d’un vieil homme à un arbre ou même à la fleur de vanille, hermaphrodite. Toujours justes même dans les rythmes les plus effrénés de la pièce.

L'ensemble est malicieux et malin jusque dans la mise en scène de Bénédicte Guichardon qui a su en particulier jouer sur l’utilisation et le détournement d’une multitude d’objets que les deux comédiennes manipulent tout au long du spectacle.

Coup de cœur pour Le parfum d’Edmond, passionnant, instructif et qui n’oublie pas d’être, très souvent, drôle.

« Le Parfum d’Edmond » écrit par Laurent Contamin, mis en scène par Bénédicte Guichardon, avec Léone Louis et Manon Allouch - Chapelle du verbe incarné, TOMA, Avignon (jusqu’au 26 juillet 2023).