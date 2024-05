Festival La 1ère : On vous présente Wenka culture, l’association mahoraise à qui seront reversés les bénéfices

Le Festival La 1ère se déroule du 30 mai au 2 juin à Marseille. Les recettes de l'événement reviendront à cette association qui œuvre à l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.

Les bénéfices récoltés lors du spectacle de Black Label de vendredi soir avec JoeyStarr, et des différentes représentations et concerts qui rythmeront le Festival La 1ère à Marseille seront reversés à l’association Wenka culture. Créée en 2008 pour répondre à des problèmes environnementaux — notamment le nettoyage des déchets qui souillent les rivières et les ravines des environs de Kawéni, à Mayotte — l’association, qui emploie 39 salariés, a depuis recentré son activité sur l’insertion professionnelle et sociale.

"On récupère des personnes très éloignées du monde de l’emploi, des jeunes qui sortent de prison, des seniors qui n’ont jamais travaillé, des femmes isolées, et on les forme à un métier", résume Omar Saïd, le directeur de la structure.

Cinq ateliers d'insertion

Menuiserie, espaces verts, métiers de la poterie et de la céramique, sculpture, propreté urbaine… Wenka culture anime cinq ateliers chantiers d’insertion. Le passage par l’un des ateliers est temporaire : les contrats durent deux ans au maximum. Deux années pour apprendre un métier et pour se familiariser avec les codes du monde du travail pour, plus tard, décrocher un emploi classique. "On cherche les freins qui les bloquent à être employables, à la fin, ils intègrent le marché du travail", explique le directeur.

La plupart des jeunes qui traînent, quand on leur pose la question ‘Pourquoi vous faites ça?’, la réponse c’est ‘Parce qu’on n’a rien à faire, on n'a pas de travail’. Ici, il n’y a pas d’infrastructures, ni sociales, ni sportives. Omar Saïd, directeur de l'association Wenka culture.

"Ils n’ont pas eu assez d’opportunités dans la vie. Quand ils rentrent chez nous, quand ils sont recrutés dans les ateliers, on voit le changement, détaille Omar Saïd. Rien qu’avoir leur nom sur un bulletin de salaire, c’est quelque chose de fou pour eux. On le voit dans leurs yeux." Les demandes sont nombreuses, mais les places limitées. Pour intégrer l'un des ateliers, il faut être en situation régulière et savoir un peu lire et écrire.

L'un des ateliers de l'association Wenka culture. • ©Wenka culture



Plus de 2 000 personnes accompagnées

L’association anime aussi un pôle éducation, qui propose des activités à des jeunes déscolarisés ou éloignés de l’emploi, et un restaurant solidaire. Depuis sa création, Wenka culture a accompagné plus de 2 000 personnes.

Mayotte est dans une situation complexe, et, souvent, on n’en parle que pour les violences. On se dit qu’il y a des hommes et des femmes qui y travaillent, qui œuvrent. L’association Wenka œuvre dans l’insertion professionnelle et qui intègre beaucoup de femmes. C’est une association viable, reconnue par tous. Sylvie Gengoul, directrice du pôle Outre-mer de France télévisions.

Les fonds récoltés lors du Festival serviront spécifiquement à l’atelier poterie-céramique. "L'atelier compte 80% de femmes. Elles y apprennent un travail, mais, malheureusement, on a eu peu de moyens pour investir pour que l’atelier soit vraiment productif, détaille Omar Saïd. Les fonds serviront à acheter des machines et du matériel."